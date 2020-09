Beovićeva: »Če bomo vsaj v naslednjih dneh upoštevali ukrepe, bo šlo«

Razmere še obvladljive

»Če bomo vsaj v naslednjih dneh upoštevali ukrepe, bo šlo«

Strokovna svetovalna skupina danes vladi ni predlagala sprejema novih ukrepov za zamejitev širjenja okužb z novim koronavirusom. Zavzeli pa so se za bolj dosledno upoštevanje že uveljavljenih preventivnih ukrepov, poročajo mediji. Premier Janez Janša je sicer danes napovedal skorajšnjo predstavitev usklajenega vladnega načrta ukrepov.Kljub večjemu številu potrjenih okužb kot v prvem valu epidemije covida-19 so razmere zaradi manjšega števila hospitalizacij še vedno obvladljive, zato potrebe po strožjih ukrepih trenutno ni, je že dopoldne v nastopu na poslovnem zajtrku Amchama Slovenija dejal premier Janez Janša.Za naslednje dni pa je napovedal javno predstavitev načrta ukrepov, ki bodo v prihodnosti potrebni glede na razvoj dogodkov. Kot ključni parameter je Janša pri tem navedel število zasedenih postelj v slovenskih bolnišnicah in s tem obremenjenost zdravstvenega sistema. V ponedeljek je bilo npr. hospitaliziranih 84 bolnikov s covidom-19, na intenzivni negi pa jih je bilo 16.Vodja strokovne skupineje za POP TV po sestanku dejala, da si Slovenija »brez škode za ostale zdravstvene programe« lahko privošči za bolnike z novim koronavirusom nameniti dobrih 100 negovalnih postelj in približno toliko mest v intenzivni negi. Če bodo okužbe z nespremenjenim tempom naraščale še naprej, lahko te številke dosežemo v prvem tednu oktobra, je opozorila.»Napovedi niso najboljše, a če bomo vsaj v naslednjih dneh upoštevali ukrepe, bo šlo,« je ocenila.Sedaj veljavni ukrepi so lahko učinkoviti, problem je nedoslednosti njihovega upoštevanja, je Beovićeva dejala za Radio Slovenija in poudarila, da dodatno zaostrovanje ukrepov v takem primeru ni smiselno, temveč njihovo bolj dosledno izvajanje in nadzor nad njihovih upoštevanjem, da se torej aktivirajo vse inšpekcije.Bo pa strokovna skupina po besedah Beovićeve vladi predlagala bolj dosleden nadzor nad omejitvijo zbiranja, izpostavila je primerne razdalje v trgovinah. »To se nam zdi bistveno in mora stopiti v veljavo takoj,« je dejala.Tudi direktor NIJZje po sestanku svetovalne skupine za POP TV poudaril pomen osnovnih ukrepov - vzdrževanje razdalje, nošenje mask ter umivanje in razkuževanje rok. Ljudi je pozval, naj zaupajo stroki.