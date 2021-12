Beovićeva bi po žepu udarila necepljene, Poklukar pa pravi takole

Predsednica Zdravniške zbornice Slovenije in vodja posvetovalne skupine za cepljenje je pred dnevi dvignila prah z izjavo, da se ji zdi pravično, da bi zboleli necepljeni participirali pri stroških zdravljenja, ko bi zboleli za covidom. Odzivi na njen predlog so bili množični, na spletnih omrežjih pa so bili, če ocenimo čez palec, glasnejši tisti, ki temu nasprotujejo.

Kaj si mislijo o takšni rešitvi, smo preverili tudi na ministrstvu za zdravje, ki ga vodi Janez Poklukar: »Sistem zdravstvenega varstva v Sloveniji temelji na načelih solidarnosti, neprofitnosti in socialne pravičnosti.« Odgovor nadaljujejo, da so stroški zaradi covida na strani zdravstva od začetka pojava virusa pa do vključno meseca novembra 2021 znašali več kot 548 milijonov evrov: »Ne glede na zelo visoke stroške pa menimo, da bi predlog plačila zdravljenja necepljenih povzročil nesorazmerne posledice v dostopnosti zdravstvenega varstva. Predlog posega tudi na področje socialne varnosti posameznikov, prav tako pa se poraja moralno-etična dilema, ki lahko pod vprašaj postavi prostovoljno udeležbo posameznikov v vseh preventivnih javnozdravstvenih programih.« Dodali so še, da bi se prva v vrsti morala do tega opredeliti Komisija Republike Slovenije za medicinsko etiko.

