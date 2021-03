Benedettijeva ogorčena nad Toninovo izjavo, ta ji odgovarja

V času, ko smo vsi nekoliko bolj občutljivi in ranljivi, je še toliko bolj pomembno, da dvakrat prej premislimo, preden povemo. A obrambnemu ministru, ki je včeraj gostoval v oddaji Politično s, se je, kot kaže, mudilo s pohvalami o zaslugah vlade, katere del je, in mnogi so njegovo izjavo menda napačno razumeli.Kaj je povedal? »Naš minister je zdaj razpisal tisoč dodatnih postelj (v DSO, op. p.), levici pa jih je v 10 letih uspelo le 300.«Gobčeva se je na njegovo izjavo odzvala z besedami, da je usoda teh praznih postelj zelo žalostna.Toninovo hvalisanje s praznimi posteljami, ko je znano, da je v času pandemije v DSO umrlo čez tri tisoč ljudi, je sprožilo val ogorčenja na twitterju. Oglasila se je tudi nekdanja vodja protokola»Gospod Tonin, oprostite, ali se zavedate, kakšno grozoto ste danes izrekli? Za nekaj političnih točk? Saj niste tega resno mislili, kajne? Upam, da se jutri zgodi vaše iskreno in glasno opravičilo vsem prizadetim,« mu je zapisala in dodala ključnike #pohvalaprekotrupel, #politično, #prosteposteljevdso.Tonin je dejal, da je bila njegova izjava razumljena napačno, saj da je ministerzagotovil še dodatnih tisoč postelj.»Gospa Benedetti, moja izjava je bila namenjena projektu ministra Ciglerja, s katerim se bo v slovenskih DSO-jih zagotovilo dodatnih 1000 postelj. Žal jih pretekle vlade v desetih letih niso niti 500. Žal nekateri v vsem vidijo priložnost za obračun z vlado,« je zapisal in se vsem prizadetim opravičil vsem tistim, ki so njegove besede razumeli napačno.Strinjala se je, da so vse vlade v 15 letih pozabljale na skrb za starejše, a da je treba biti v času, v katerem smo, z besedami izjemno previden. »Proste postelje v DSO-jih so boleč spomin in opomin. Tudi uporabljene v kombinaciji z besedo nove,« je Benedettijeva sporočila ministru.