Bene Behrič, zeliščar, ki je pomagal že nešteto Slovencem z zastarano boreliozo

Čeprav sem ga klical v ponedeljek ob enajstih, je do tedaj prejel že več kot deset klicev glede zastarane borelioze. In vsak ponedeljek je tako, pa tudi večino torkov in sred. Zdi se, kot da se nam že dlje dogaja tiha epidemija te bolezni, ki marsikomu povzroča neizrekljivo trpljenje.je eden naših najodličnejših zeliščarjev mlajše generacije. Je tudi eden prvih, ki je dobil uradno licenco za delo na tem področju.Preberite intervju na onaplus.si