Bencinski servisi OMV v Sloveniji v roke madžarskega Mola

Madžarska skupina Mol je podpisala pogodbo o nakupu 92,25-odstotnega deleža v družbi OMV Slovenija, v kateri že ima 7,75-odstotni delež. Dogovorjena kupnina za ves delež znaša 301 milijon evrov. Nakup morajo odobriti še pristojni organi za varstvo konkurence. To so danes sporočili iz Mola Slovenija.



Mol, ki ima trenutno v Sloveniji 53 bencinskih servisov, bo po nakupu omenjenega v last pridobil še 120 bencinskih servisov OMV po vsej državi. Avstrijska energetska družba je v začetku februarja sporočila, da namerava v okviru programa prodaje naložb med drugim prodati tudi celotni delež v družbi OMV Slovenija. Kot so takrat pojasnili za STA, gre za optimizacijo portfelja naložb.



»Skupina Mol želi do leta 2025 doseči 2200 bencinskih servisov, potencialno še več, če bi se pojavilo še več dobrih priložnosti,« je povedal predsednik in izvršni direktor skupine Mol Zsolt Hernadi. Ocenil je, da ima segment storitev za kupce velik potencial znotraj energetskega prehoda in poudaril, da Molovi bencinski servisi niso več zgolj bencinske črpalke.



Slovenija za Mol po besedah Hernadija ni nov trg, bodo pa, kot pravi, z nakupom OMV Slovenija skupaj s hrvaško družbo Ina, ki je prav tako v njihovi lasti, postali ključen igralec v Sloveniji.

