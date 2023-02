Belo krajino Kostja še raje riše, ker je tam spoznal ženo (FOTO)

Zavod za izobraževanje in kulturo (ZIK) Črnomelj je korenine pognal v vseh treh belokranjskih občinah, kjer s paleto različnih dejavnosti in programskih vsebin nenehno krepi vsesplošno ljudsko prosvetljenje. Velikokrat pripravlja dogodke, ki dopolnjujejo njihovo poslanstvo. Temu lahko dodamo tudi že 16. dobrodelno prireditev Jasna, z letošnjim sloganom Slika v vsako hišo, ki so jo v spomin na nekdanjo sodelavko in kulturnico Jasno Šeruga Muren izpeljali v preddverju Kulturnega doma.

Vid Kavčič se je predstavil s svojima pesmima, desno slika Galop Neve Virant.

Zbrana sredstva, teh se je nabralo 1827 evrov, od prostovoljnih prispevkov, dražbe slik in prodajnih slik, ki jih v svojem arhivu hrani KUD Artoteka Bela krajina, bodo namenjena temu društvu za izobraževanje, ureditev arhiva in še kaj. »V preteklih letih smo denar s pripravo dramskih in gledaliških predstav in koncertov zbirali za eno kulturno ali umetniško društvo v Beli krajini, ki pripomore k prepoznavnosti območja, tokrat pa smo se prvič skupaj z Artoteko odločili za avkcijo enajstih slik desetih avtorjev,« je pojasnil Tadej Fink, prvi glas ZIK, sicer koordinator in organizator kulturnih programov, ki je z vrtenjem loparčka dajal živahnost dogodku in povedal, da so umetnine, ki so nastajale na likovnih kolonijah in so jih ustvarjalci podarili organizatorju, za dražbo potegnili iz depoja. Izklicna cena se je gibala med 80 in 200 evri.

Spomini na belega konja

Narava, akrilna stvaritev Jožefa Vrščaja, je bila prodana za 200 evrov, enak znesek pa je moral odšteti kupec umetnine, prav tako akrila Neve Virant Galop. »Zelo prijetni spomini me vežejo na otroška leta in pogoste obiske pri stari mami, ki je imela kmetijo na Loki. Tudi voli in konji so bili v hlevu. Nekega dne sta me oče in stari oče, bila sem stara štiri ali pet let, dala na belega konja. Začutila sem neko pokončnost, sliko sem poimenovala Galop,« je povedala avtorica. Tudi njen mož Kostja Virant iz Novega mesta je ljubiteljski umetnik, samorastnik in udeleženec slikarskih kolonij v Beli krajini, njegovi dve sliki bosta prav tako olepšali domovanje kupca. »Bela krajina te preprosto prevzame. Tudi mene je, in sicer tako, da sem v njej našel družico svojega življenja, se mi pa zdi, da sem od takrat še bolj vzljubil to pokrajino,« je bil vtisov poln Kostja, tudi športnik, še vedno predan atletiki.

Moderatorja Julijana Turnšek Heij in Tadej Fink

»Prvotna zamisel je bila, da bi imeli pri nas biblioteko za izposojo umetnin za mali denar, a se ni obneslo. Pred 28 leti je tudi po zaslugi mojega pokojnega moža zaživela Artoteka. Za nami so številne kolonije, na njih pa prvinske motive dežele belih brez, na platno nanašajo številni likovni pedagogi in ljudski umetniki. Pred leti smo sodelovali s slikarskim društvom iz Karlovca, sicer pa ves čas z društvom Likovnih ustvarjalcev iz Semiča in Mavrico iz Novega mesta,« je dejala Julijana Turnšek Heij, nekdanja ravnateljica OŠ Komandanta Staneta iz Dragatuša in predsednica KUD Artoteka, ki je bila s Finkom moderatorka dražbenega večera. »Ko sem bila majhna, sem si želela biti slikarka, sedaj, ko sem v pokoju, imam končno čas za to. Kaj bi hotela lepšega,« je dodala.

Društvo ves čas s slikami opremlja prostore upravnih enot Črnomelj in Metlika, decembra pa so nekaj denarja za svojo dejavnost dobili s prireditvijo tombola za sliko, ki jo bodo v prihodnjih mesecih ponovili.

11 slik so ponudili na avkciji.

Dražbo so popestrili nastopi tria v sestavi Nina Šalamon, Zdravko Kunič in Peter Ambrožič, deklamatorja Nika Škrabarja, mladih glasbenikov, bratcev Maja in Lana Vraničarja, Mojce Pavlinič, ki je igrala na citroopreklju, in recitatorja Vida Kavčiča. »Ob igranju na klavir sem tudi zagret košarkar, rad igram šah in obožujem morje. Lan igra na kitaro, trenira odbojko in košarko. Ko odraste, bi hotel postati zlatar ali športnik, športnik bi bil tudi jaz,« je Maj razkril njune želje. Vsestranski Vid je študent fizike, ki je lani izdal matematični priročnik za dijake na splošni maturi. Leta 2019 je kot Oton Župančič povezoval osrednjo prireditev Župančičeve frulice, tokrat pa se je predstavil s svojima dvema pesmima in recitiral pesmi Svetlane Makarovič.

Umetnina Jožefa Vrščaja