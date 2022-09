Beli lokvanj najbolj urejeni domačiji

V Turističnem društvu Negova – Spodnji Ivanjci so tudi letos izbrali najbolj urejeno domačijo na svojem območju in ji ob praznovanju krajevnega praznika oziroma negovskega žegnanja podelili priznanje beli lokvanj. Razveselila se ga je družina Smrke iz Negovskega Vrha.

Kot je povedal predsednik TD Negova – Spodnji Ivanjci Zdenko Bratuša, je imela komisija zahtevno nalogo, saj je bila konkurenca izenačena, župan občine Gornja Radgona Stanislav Rojko pa je ob predaji diplome setrama Sari in Juliji Smrke dejal: »Priznanje je prišlo v prave roke, saj se družina Smrke ob kmetovanju posveča dopolnilni dejavnosti, ki popestri ponudbo s kmečkih domačij.« Mimogrede, ocenjevanje domačij izvira še iz časov, ko so na površini Negovskega jezera cveteli beli lokvanji, a jih zdaj ni več, so le rumeni, imenovani blatnik.

Župan Stanislav Rojko je priznanje predal sestrama Smrke.

Letošnja prejemnika priznanja Ivica in Marjan Smrke sta se kmetijstvu zapisala po naključju. Po njenih starših sta podedovala kmetijo, ki jo zdaj želijo ohraniti njune štiri hčere. V hlevu imajo 24 krav molznic, nekaj mleka pa so že od nekdaj predelovali v kislo skuto. »Že moja mama nas je preživljala s tem, da je skuto in jajca nosila prodajat v Maribor,« pojasni Ivica. Zgodbo o mlečnih izdelkih so tako povezali s krajem in okolico. Del mleka predelajo v okviru dopolnilne dejavnosti v mlečne izdelke, preostalega prodajo prek KZ Radgona. Ob tem je Sara, absolventka razrednega pouka, ki bi rada poučevala otroke do petega razreda, pred dnevi sodelovala na izboru za naj mlado kmetico Slovenije in zasedla tretje mesto.

Sara je na kmetiji zelo pridna.

»Na kmetiji se trudimo pomagati vsi. Za delo, vezano na pridelavo mleka, poskrbita oče in mati, preostali ženski del družine pa je dejaven pri predelavi mleka v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki smo jo letos uradno registrirali. Res pa je, da smo že kar precej časa pred tem preizkušali številne recepture v domači kuhinji. In uspelo nam je, da pripravljamo za prodajo skuto, kislo smetano, jogurt, navadno in zeliščno maslo, skutni namaz, mladi sir, sir z zelišči in mocarelo,« pripovedujejo hčerke. Strokovna komisija jim je na ocenjevanju Dobrote slovenskih kmetij za navadni jogurt, skuto in zeliščno maslo podelila zlate medalje. Oste Bakal