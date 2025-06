Beli čudež na Golici! Rekordno število občudovalcev narcis (FOTO)

JESENICE • Maja se na pobočjih Karavank nad Jesenicami zgodi nekaj čarobnega. Gora Golica (1835 m) in njeni sosednji vrhovi, rovti in planine se spremenijo v morje cvetočih narcis in postanejo eno najbolj osupljivih naravnih prizorišč. Ker si tako imenovani beli čudež želi ogledati čedalje več ljudi, se je vasica Planina pod Golico znašla sredi prometnega kaosa. Razmere so začeli urejati z zaporami cest. Tisoč na dan Večina divjih belih narcis (Narcissus poeticus), ki so seveda zaščitene, je letos že odcvetela in narcisomanije je konec. Na TIC Jesenice so nam povedali, da je bila ta sezona p...