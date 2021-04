Beli angeli pomagajo ponesrečenemu Alenu

»Lani smo se spoznali z mladim motoristom iz bližine Kranja. Naša ideja Zavoda Beli angeli mu je bila všeč in izrazil je željo, da bi se nam pridružil,« se je ozrl Vilko Gorenc, ustanovitelj Zavoda Beli angeli, pomoč motoristom po nesreči, ki deluje tretje leto. »Zavod povezuje motoristke in motoriste, ki želijo s solidarnostjo in humanitarnimi akcijami prispevati k večji prometni varnosti, obenem pa motoristi lahko sami naredimo kaj dobrega za motorista, ki je doživel prometno nesrečo in se trajno poškodoval.« Do zdaj so z donacijami pomagali več kot dvajsetim ponesreč...