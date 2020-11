Bela uniforma terorista ni naključje, sporočilo je bilo jasno

Strokovnjak za varnostna vprašanja Denis Čaleta. FOTO: Igor Zaplatil, Delo



Ali po nizu terorističnih napadov v zadnjem času lahko pričakujemo nov val napadov?

Kaj je bil po vašem mnenju motiv napada na Dunaj?



Zakaj bela uniforma na napadalcu? Kaj s tem sporočajo?



Kmalu po napadu je avstrijska policija prebivalce prosila, naj na družbenih omrežjih ne širijo posnetkov napada. Zakaj?

V zadnjem mesecu se je v Evropi zgodilo pet terorističnih napadov (trije v Franciji, v Nemčiji in na Dunaju). Grožnja terorizma ni izginila iz našega vsakdanjika in tudi dogodek na Dunaju kaže, da je je radikaliziran posameznik iz organizirane teroristične celice napadel celotno Evropo in družbo. Zahodni Balkan je po mnenju strokovnjaka za varnostna vprašanjaobremenjen z vračanjem radikaliziranih posameznikov iz Sirije, povezave pa tečejo tudi preko Slovenije v Evropo. Opozarja, da so bila varnostna vprašanja v zadnjem letu potisnjena v ozadje zaradi boja z epidemijo, zaradi česar smo lahko upravičeno zaskrbljeni zaradi morebitnih novih napadov.Na žalost pred terorističnimi grožnjami ni varna nobena država. Slovenija je del evropske skupnosti in zaradi tega tudi soodgovorna za zagotavljanje varnosti. Težko je oceniti, kako varna je pred takimi napadi. Treba je poudariti, da ustrezni organi tekoče spremljajo stanje v Sloveniji in njeni okolici ter se na vsako možno grožnjo tudi ustrezno odzovejo. Je pa take napade, ki smo jim priča v zadnjem obdobju, izredno težko preprečiti, saj storilci ne puščajo veliko prstnih odtisov ali indicev, ki bi varnostnoobveščevalnim službam omogočalo dovolj hitro odkrivanje takih aktivnosti. Če upoštevamo, da je v zadnjem obdobju v fokusu vseh boj z epidemijo covida 19, smo lahko upravičeno zaskrbljeni, da so nekatera druga varnostna vprašanja potisnjena v ozadje.To verjetno ni zadnji teroristični napad, ki se bo zgodil v Evropi kot odziv na situacijo v Franciji. Posebej velja poudariti, da to ni samo francoski problem, temveč problem, s katerim se mora resno ukvarjati vsa evropska družba. Na preizkušnji ni samo varnost, temveč tudi vrednote in zagotavljanje demokratičnega ustroja, na katerem temelji evropska družba.Preiskava še poteka, zato je v tem trenutku težko z gotovostjo trditi, kaj je bil točen motiv. Vsekakor pa lahko sklepamo, da je napad povezan z odzivom na dogodke v Parizu. Svoj del v tej zgodbi je vsekakor želela dodati tudi Islamska država, ki s tem sporoča, da je teroristična mreža še vedno aktivna. Islamska radikalizacija posameznikov in skupin je skrb vzbujajoča. Radikalizirani borci, ki so se vrnili v Evropo iz Sirije, in procesi nadaljnje radikalizacije so tesno povezani tudi z regijo zahodnega Balkana. Te povezave tečejo tudi preko Slovenije kot tranzitne države v druge države Evrope.Terorizem in dejanja, ki jih izvajajo posamezniki ali skupine imajo vedno pomemben temelj v simbolizmu in sporočilnosti. Radikalizirani posamezniki v samomorilski akciji verjetno izvedejo pred takim dejanjem pomembne simbolne aktivnosti.Iz dveh razlogov. Prvi je, da vse to odkriva aktivnosti policije in varnostnih služb ter tako zmanjšuje potrebno operativnost in faktor presenečenja. Drugi pomembni razlog pa je širjenje dezinformacij in lažnih novic, ki je v času, ko velja tako izredno stanje, zelo problematično.