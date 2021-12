Bel božič? Poglejte, koliko jih je bilo v zadnjih 60 letih

Te dni, ko po večjem delu Slovenije še vztraja vsaj malo snežne odeje, stiskamo pesti za nizke temperature - da bi končno spet imeli bel božič. Vremenoslovci pravijo, da kaže precej dobro, otoplitev namreč ni na vidiku.

So pa na Agenciji za okolje, kjer v teh dneh najbrž vsak dan dobijo kakšno vprašanje o belem božiču, pripravili simpatične gradike, ki prikazujejo, koliko belih božičev smo v zadnjih 60 letih imeli po različnih krajih po Sloveniji. Kot so zapisali, so upoštevali vsaj 2 cm debelo snežno odejo, izmerjeno na glavnih meteoroloških postajah, meritve pa so reprezentativne tudi za širšo okolico postaj.

Kot so izpostavili, je bil na Kredarici od leta 1961 le en zelen božič, in sicer leta 2015. V Ratečah je bilo v zadnjih 60 letih le 9 zelenih božičev, od tega kar 5 v zadnjih desetih letih.

V Ljubljani je bila belih le tretjina božičev, nazadnje davnega leta 2003! Podobno je bilo v Novem mestu, nazadnje jih je pobelilo leta 2011. Celje že od leta 2007 čaka na sneg za božič, enako Maribor. V Slovenj Gradcu je bilo skoraj pol belih božičev, v zadnjem desetletju pa samo eden.

Najmanj belih božičev je imela Murska Sobota - 18. Nazadnje je bilo belo leta 2007. V Biljah in na Obali pa od leta 1970 še ni bilo belega božiča.