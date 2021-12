Bel božič po večini le še na razglednicah

Vsako leto ob božiču znova pričakujemo sneg. Na očarljivih voščilnicah in razglednicah našega slikarja Maksima Gasparija iz 20. let so motivi praznovanja praviloma oviti v debelo snežno odejo. Tudi zgodbe starejših, ki so svoje otroštvo preživljali pred vojno, nas prepričajo, da so na večer tega družinskega praznika k polnočnicam gazili visoki sneg. Ozko gaz v temni noči so si svetili z baklami. Lahko si predstavljamo, kako romantično je bilo. Toda klimatologinja mag. Tanja Cegnar opozarja, da so božiči v Sloveniji, z izjemo skrajno severovzhodnega dela in višjeležečih krajev, skoraj praviloma beli. Vendar ni primerjave s preteklostjo.

Neizprosna statistika

Zimska voščilnica Maksima Gasparija

Statistika med letoma 1951 in 2020 pove, da je bilo v teh 70 letih v Ljubljani, Novem mestu, Mariboru le 25 božičev zasneženih. V Ratečah, vasi v občini Kranjska Gora, ki leži na nadmorski višini 864 metrov, pa je bilo v istem obdobju le deset zelenih. In še to pet v zadnjem desetletju.

Cegnarjeva poudarja, da segrevanje ozračja močno vpliva na snežno odejo ob božiču, saj je statistika zadnjih 30 let neizprosna. Sneg v Ljubljani smo na ta dan nazadnje imeli davnega 2003. V Celju, Mariboru in Murski Soboti leta 2007, v Novem mestu pa 2011. Kljub vsemu lahko poudarimo nekaj božičev preteklosti, ko je zapadlo nenavadno veliko snega.

V Ljubljani je bilo na božično jutro v letih 1963 in 1981 kar 29 centimetrov snega, leta 1994 pa 26 centimetrov. V Ratečah izstopa leto 1981, ko so namerili kar 118 cm. Zadnji obilno zasneženi božič je bil v tem kraju leta 2008 z 90 centimetri. V Murski Soboti ga je leta 1981 zapadlo 81 centimetrov, največ v zadnjih sedemdesetih letih. V Novem mestu je bilo 59 cm snega za božič leta 1994. Istega leta ga je bilo na Letališču Edvarda Rusjana v Mariboru 54 cm. V Postojni je bil najbolj zasnežen božič 1994 s 30 centimetri, v Slovenj Gradcu pa leta 1981 s 40 centimetri.

Leto 1981 Cegnarjeva tudi sicer izpostavlja. »Po nekajdnevnem predbožičnem sneženju so zjutraj na številnih postajah v zahodni in severozahodni Sloveniji izmerili najvišjo decembrsko snežno odejo od začetka meritev sploh. V Logu pod Mangartom je dosegla višino 135 cm, v Stari Fužini 126 cm, v Zgornji Sorici 107 cm, v Mojstrani 97 cm, v Bovcu 83 cm, v Idriji 78 cm in v Logatcu 66 cm.«

Visoke vode

Pobeljen praznik smo v Ljubljani nazadnje doživeli leta 2003. FOTO: Arso

Pred božičem leta 2009 pa smo doživeli obilno deževje s poplavami, ki se je začelo 22. decembra in ponehalo prav na božični dan. A reke so zaradi dežja in taljenja snega močno narasle.

»V Soški dolini, Bohinju in povodju Save so nastopile velike poplave. Največja petdnevna višina padavin, od 21. decembra zjutraj do 26. decembra zjutraj, je bila izmerjena na Žagi pri Bovcu, kjer je padlo kar 690 mm padavin. Na Voglu so izmerili 611 mm, v Kobaridu 506 mm, v Zgornji Sorici nad Železniki 340 mm in v Postojni 268 mm padavin.« Na božični dan leta 2010 pa so na Kredarici izmerili štiri metre snega, to je bila najdebelejša snežna odeja v zadnjih desetletjih. Ker se za božič zima šele začenja; koledarsko ob zimskem solsticiju 21. decembra, snega niti ne gre pričakovati.

»Včasih je snežilo že pred božičem, a je nato sneg ob odjugi skopnel. Verjetnost, da je na ta dan snežna odeja debela vsaj 10 cm, je na Obali in Goriškem neznatna, v Ljubljanski, Novomeški, Celjski kotlini in po nižinah severovzhodne Slovenije pa le od 10- do 20-odstotna.«

Verjetnost za snežno odejo vsaj en centimeter je seveda večja od zgoraj omenjene. V Ljubljanski, Novomeški in Krško-brežiški kotlini ter po nižinah severovzhodne Slovenije je od 30- do 40-odstotna.