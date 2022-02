»Moje življenje se je v pol dneva spremenilo za 100 odstotkov. Ampak dobro je to, da vemo, da lahko vsaj kam gremo. Nekateri te sreče nimajo,« pravi ena od Ukrajink, ki je po četrtkovi ruski invaziji na njeno državo skupaj z najmanj 200 sodržavljani med prvimi pribežala v sosednjo Poljsko. Na tamkajšnji železniški postaji v mestu Przemysl so uredili začasno begunsko zatočišče. »Napadli so mojo državo. Kako bi se vi počutili, če bi nekdo kar vkorakal v vašo državo?« je vsa obupana po vstopu na Madžarsko, prek mejnega prehoda Záhony, povedala druga. Kam bo šla, ni znala ...