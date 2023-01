Begunci v Sloveniji pokazali, kakšno hrano dobivajo: Lačni smo (FOTO)

Prosilci za azil iz azilnega doma na Kotnikovi v Ljubljani so opozorili na nestrinjanje s pravili, po katerih morajo v azilnem domu devet mesecev čakati na delovno dovoljenje. V tem času ne smejo delati, zato pa so popolnoma odvisni od pomoči države.

Kosilo št. 2. FOTO: Zaslonski Posnetek, Facebook

Eden izmed njih je v objavi na facebooku pokazal, kakšno hrano dobivajo v azilnem domu na Kotnikovi v Ljubljani, in zapisal: »Nikoli se ne pritožujem nad hrano. Rad bi samo poudarili, da bi bilo veliko bolje, če bi lahko prosilci za azil takoj ob prihodu v Slovenijo dobili delovno dovoljenje, da bi si lahko kupovali svojo hrano in si kuhali sami. Zdaj pa moramo čakati brez dela in denarja devet mesecev, šele po devetih mesecih dobimo dovoljenje za delo in ne rabimo biti več odvisni od menze azilnega doma.«

Kosilo št. 4. FOTO: Zaslonski Posnetek, Facebook

Želel je opozoriti, da hrana, ki jo dobijo v azilnem domu, zagotovo ni poceni za državo. Oni pa so po njej lačni, pravijo. »Najbrž nekdo dobro zasluži, ko dobi od države denar za našo hrano, postreže pa nam tole. Kar hočem povedati je, da bi bilo bolj prav, da se nam omogoči delati, da lahko sami izbiramo kaj in koliko bomo jedli,« je dodal.

Kosilo št. 3. FOTO: Zaslonski Posnetek, Facebook

Zapis je bil objavljen na facebook profilu Tukaj smo, ki predstavlja begunsko skupnost v Sloveniji, na kateri begunci delijo svoje izkušnje življenja v Sloveniji.