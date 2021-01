Beda v glasbenih šolah: Izgublja se smisel in motivacija za učenca in za učitelja

Nemočni, ko slika in zvok zamrzneta

Ko doma ni pravih pogojev

Mladi plesalci nimajo doma ustreznih pogojev. FOTO: Gligatron Getty Images/istockphoto

Kdaj se bodo vrnili v glasbene šole?



S kakšnimi težavami se soočajo?

Pouk petja, pouk inštrumenta: Pri njihovem delu in izvedbi programa je nujna prisotnost korepetitorja (v živo!). Pri pouku na daljavo se izgublja smisel in motivacija za učenca in za učitelja. Vse je namreč povezano s primerno tehnično podporo učencev, ki je marsikdo nima (kvaliteten računalnik, mikrofon …), predvsem pa je ob morebitni posneti klavirski spremljavi težko uresničevati zastavljene tehnične in interpretativne cilje.



Pri predšolskih skupinah je potrebno kar nekaj prilagoditev saj najbolj osnovne dejavnosti v veliki meri niso izvedljive, npr. skupinsko petje in igranje na inštrumente ter skupinske didaktične igre. Opozarjajo tudi, da je koncentracija po Zoom-u najmlajših krajša, približno 15 minut.



Pri NOG in SOLFEGGIO je neizvedljivo skupinsko istočasno izvajanje melodičnih in ritmičnih vaj. Učenje vaj je možno predvsem z imitacijo. Osvajanje branja notnega zapisa je zelo oteženo, ker ni skupinskega preverjanja rezultata. Izpostavljanje učenca ob individualnem izvajanju pri pouku pa je za nekatere, predvsem mlajše učence, zelo stresno.



Baletni oddelek in oddelke za sodobni ples: Pogoji, ki jih imajo učenci za delo doma, so zelo različni, zato tudi kvaliteta izvedbe pouka med učenci zelo variira. Najpogostejši problem predstavljajo ne dovolj zmogljive internetne povezave učencev, kjer posledično prihaja do prekinitev z Zoom uro. Izkazalo se je, da nekateri učenci doma nimajo kamere, kar v teh primerih še dodatno otežuje sledenje pouku plesa.



Inštrumentalni pouk: Delo s prvošolčki je seveda sila različno in je odvisno predvsem od domače podpore, vendar v splošnem je problematično. Posebej, ker so šli v delo na daljavo na samem začetku leta. Učitelji tudi povedo, da je vzdušje pri učencih bolj apatično kot v spomladanski izkušnji.

Veliko je govora o tem, kako športno neudejstvovanje in prekinitev športnih treningov vpliva na razvoj bodočih slovenskih športnikov, a niso le mladi športniki tisti, na katere bo ta prekinitev izvajanja programa imela velik vpliv. V težki situaciji so se znašli tudi številni mladi glasbeniki. Učitelji in starši opažajo upad motivacije, apatičnost, pomanjkanje koncentracije in nezainteresiranost. Če se tisti, ki osnove že obvladajo in že imajo neko znanje v danih razmerah še nekako znajdejo, so se učenci nižjih razredov, ki se komaj spoznavajo z instrumentom in glasbenimi osnovami, znašli v brezizhodnem položaju. Kako poteka pouk na daljavo in nam je zaupala ravnateljica Glasbene šole Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana, ki je odkrito izpostavila številne težave, s katerimi se pri svojem delu soočajo vsakodnevno.Glasbene šole so se že v jeseni na podlagi spomladanske izkušnje skušali pripraviti čim bolje. Ukvarjali so se s tem, kako zagotoviti čim boljši prenos podatkov, kako optimizirati nastavitve v programih, kako se prilagoditi na inštrument, specifiko jakosti zvoka ali petja, kam postaviti kamero, kam mikrofon in tako dalje. Poseben izziv je tudi izvajanje baletnega pouka in sodobnega plesa, kjer pouk poteka v razredu do 18 učencev in ob živi klavirski spremljavi.A v glasbenih šolah poleg instrumentalnega pouka potekajo tudi skupinski predmeti, kjer se učenci učijo glasbene teorije, zbor, orkester, komorna igra in še kaj. »Vse te omenjene postavke smo in še sproti rešujemo, kolikor se da. Ponosni smo na nove veščine, vendar smo nemočni in v velikem precepu, ko se povezave sesedejo in zvok in slika zamrzneta. Vse skozi svetujemo profesorjem, staršem in učencem s pomočjo vzdrževalcev tehnične opreme. Prirejamo nastope v živo – interne in z decembrom tudi javne. Motivacijo skušamo iz tedna v teden dvigovati. Po vseh počitnicah jesenskih in sedaj novoletnih smo se veselili in upali, da se le vrnemo v šole,« pravi Bizjakova in izpostavlja, da je največji izziv poučevanje prvih razredov.»Mesec in pol dela na začetku šolskega leta z učenci starimi od 6 do 8 let, ki spoznavajo nov inštrument ali se prvič srečuje z glasbo in plesom v pripravnicah zagotovo ni bilo dovolj, da bi učencem ob poučevanju na daljavo bilo lagodno. Kaj šele njihovim staršem in bližnjim, saj so si poleg vseh svojih obveznosti morali organizirati čas, da so prisotni na urah svojih otrok. Starši so postali desna roka učitelja glasbe, harfe, flavte, klavirja, violine, violončela, tolkal. Desna roka, ko je potrebno otrokom pomagati pri reševanju težav s tonom, postavitvijo rok, loka, dihanjem, da ne omenimo tudi motivacijo in spodbujanje.«Ravnateljica pravi, da učiteljem predstavlja velik izziv, kako na daljavo iz slike in videa in ne iz zvoka in energije učenca razbrati, kako napreduje, kako oblikovati napotke in smernice iz ure v uro in kako organizirati nastope. »S čim nadomestiti komorno igro in igro s klavirjem? S čim nadomestiti oder in akustiko dvoran? S čim nadomestiti nedrsečo podlago in zadosti velik prostor doma v stanovanju, kar učenci baleta in sodobnega plesa potrebujejo za učenje in ki jim je na voljo v plesnih dvoranah. Kako pravilno krepiti in oblikovati telo mladega plesalca in plesalke in moč stopal? Če vemo, da v višjih razredih trenirajo balet po predmetniku vsak dan po 1 uro in pol in v dvoranah, ki so opremljene s primerno visokimi plesnimi drogovi in omogočajo prostor za skoke, diagonale in piruete. Pouk orgel na primer je še ena specifika, saj učenci praviloma nimajo orgel v doma in vadijo na različnih lokacijah. Vadenje inštrumenta v večstanovanjskih prostorih ni enostavno. Nekaj učencev si je moralo priskrbeti lokacije, kjer lahko vadijo inštrument ali izvajajo vaje. Šola jim tukaj ne more pomagati,« še navaja.Ob tem še opozori, da da v realnosti ne morejo teči vse aktivnosti preko interneta. »Preko spleta namreč ni mogoče priskrbeti jezičke-ustnike za pihala, ki jih učenci ne znajo izdelati sami. Prav tako ni mogoče zamenjati počenih strun na godalih ali popraviti poškodb loka, popraviti in servisirati ventile trobil. Nekaterim učencem smo v tem času tudi posodili inštrumente, da lahko napredujejo oz. nadaljujejo s poukom. (pedalna harfa, marimba, vibrafon).«Glasbene šole so januarja že prejele obvestilo, da se jih obravnava enako kot osnovne šole in da se bodo lahko učenci v šole lahko vrnili, ko se bo vrnila osnovna šola v celoti. Na glasbeni šoli upajo, da jim bodo spomladanski meseci tako bolj naklonjeni in da bodo lahko izpeljali priprave za učence, ki se pripravljajo na sprejemne preizkuse za srednjo stopnjo. Preizkusi so predvideni za mesec marec, preizkusi za nižje glasbene šole pa v maju. »V kolikor nam to uspe, bo zagotovljen eden od pogojev za kontinuiran razvoj mladih glasbenikov.«Težave imajo tudi študenti akademije za glasbo, a drugačne kot učenci nižjih ali srednjih glasbenih šol. Dekan Akademije za glasbopa pravi, da se študentom predstavljajo največje težave aplikacije, ki težko nadzorujejo kakovost tona in dinamični razpon. »Največji hendikep je zagotovo dejstvo, da so omejeni vsi javni nastopi – stik z živim občinstvom je namreč tisto, kar je glasbenikom najpomembnejše. Sicer bogata koncertna dejavnost Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani je trenutno popolnoma onemogočena. Upamo seveda, da bo cepivo pripomoglo k boljši epidemiološki situaciji in da bomo lahko počasi začeli vsaj z individualnim poukom in poukom v majhnih skupinah.«