»Beda od zdravstva,« ko je videla ta prizor, iz ZD odgovarjajo (FOTO)

Zapis ogorčene mimoidoče. FOTO: Zaslonski posnetek, Facebook

Na družabnem omrežju je zaokrožila fotografija izpred ljubljanskega Zdravstvenega doma Bežigrad. Fotografija sama po sebi verjetno niti ne bi bila deležna večjega odziva, če avtorica ob njen ne bi objavila daljši zapis, ki opozarja na škodljice posledice strogih ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusa.Okoli 14. ure popoldan na temperaturi 30 stopinj Celzija naj bi ostareli čakali na zdravnika. Brez klopc in brez vode. »Le par minut čakanja je bilo več kot dovolj, da gre ob tem prizoru vsakemu normalnemu človeku dobesedno na jok. Ob dveh popoldne pri temperaturi cca 30° pod "arafatkom" ostareli čakajo na zdravnika. Gospa je vidno utrujena čepela na zidku, gospod se je opiral na ograjo. Vstop v prazen, klimatiziran zdravstveni dom je le takrat, ko te pokličejo. O klopci, stolu, kaj šele kakšnem avtomatu z vodo lahko samo sanjajo. Seveda, virus,« je zapisala avtorica in opozorila, da so tudi ostareli, ki čakajo pred DZ žrtve korone.Preberite tudi:Za komentar smo se obrnili na ZD Bežigrad, kjer so nam pojasnili, da se čakanju pred vrati ZD v kratkem ne bo mogoče ogniti. »Dokler se v državi soočamo z epidemiološko situacijo, se ob upoštevanju varnostnih navodil in priporočil, žal ni mogoče izogniti čakanju na pregled na vhodu v zdravstveni dom. Res pa je, da bolj, ko bodo pacienti disciplinirani in se bodo držali usmeritve, da se na pregled naročijo in v zdravstveni dom prihajajo največ pet minut pred terminom, manj bo čakanja,« so pojasnili v ZD Ljubljana.Na vprašanje, ali v jesensko-zimskih mesecih, ko bo več obolenj, razmišljajo tudi o možnosti, da bi nekaj pacientov kljub vsemu sedelo v čakalnicah, ki so zdaj prazne, so nam iz ZD Ljubljana posredno odgovorili, da pacienti ne bodo čakali na dežju. »V ZD Ljubljana smo poskrbeli tudi za nadstreške in stole pred vsemi vhodi v zdravstvene domove«.O zapisu, ki je zaokrožil na družbenih omrežjih, v ZD Ljubljana menijo, da vsebuje »nepreverjene in neresnične informacije, kiškodijo ugledu našega zavoda in posledično mečejo slabo luč na celotno zdravstvo. V ZD Ljubljana še zlasti v času epidemije Covid-19 vse naše napore usmerjamo v prilagoditev organizacije dela na način, da ne glede na razmere, v največji možni meri zgledno izpolnjujemo naše poslanstvo, to je zagotavljanje celostne, kakovostne in varne zdravstvene obravnave. Verjamemo, da ob dobrem delu pridejo tudi kritike. Žal vseh rešitev tudi za v prihodnje ne moremo predvideti, bomo pa naredili vse, kar bo v dani situaciji mogoče,« obljubljajo.