BDP lani okreval za 8,1 odstotka, februarja na letni ravni 6,9-odstotna inflacija

Slovenski BDP se je lani realno okrepil za 8,1 odstotka, potem ko se je po izbruhu epidemije covida 19 in delnem zaprtju javnega življenja v 2020 zmanjšal za 4,2 odstotka, je danes objavil statistični urad. Za 8,1 odstotka je gospodarska dejavnost okrevala tudi po desezoniranih podatkih, ki se uporabljajo za primerjave v EU.

Inflacija pa takole

V Sloveniji so se cene življenjskih potrebščin februarja na letni ravni v povprečju zvišale za 6,9 odstotka, od januarskih pa so bile višje za 1,4 odstotka. K letni inflaciji so največ prispevale višje cene električne energije, plina in drugih goriv. K inflaciji na mesečni ravni pa so poleg elektrike prispevali še dražja hrana in počitniški paketi.

Cene blaga so bile februarja v povprečju za 8,5 odstotka višje kot pred enim letom, storitve pa so se v zadnjem letu dni v povprečju podražile za 3,7 odstotka, je danes objavil statistični urad.

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, ki se uporablja za primerjavo gibanja cen v EU, je bila februarja sedemodstotna. Povprečna 12-mesečna rast cen pa 3,3-odstotna.