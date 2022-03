Bazen bo postal gasilski poligon (FOTO)

Krški poklicni gasilci imajo zdaj tudi uradno enega najsodobnejših, če ne kar najbolj sodoben gasilski center v državi, ki pod eno streho združuje tudi druge službe iz sistema zaščite in reševanja v mestni občini Krško in širše v regiji, kot so štab civilne zaščite, Gasilska zveza Krško, Prostovoljno gasilsko društvo Videm ob Savi in druge.

Trak so prerezali Aleš Stopar, Darko But, generalni direktor Uprave RS za zaščito in reševanje, ter župan Krškega Miran Stanko.

»Hkrati je ta objekt simbol nadaljnjega razvoja gasilstva v celotni regiji Posavje,« je na slovesnem odprtju dejal direktor in poveljnik Poklicne gasilske enote Krško Aleš Stopar, prepričan, da jim bo uspelo s skupnimi močmi v ta prostor umestiti tudi vadbeni poligon, ki bo v uporabi za celotno Posavje. Urejen bo na mestu nekdanjega bazena ob tovarni Vipap, gradbeno dovoljenje je že pridobljeno, pri naložbi pa bo finančno sodelovala tudi Gasilska zveza Slovenije.

Prostori, v katerih so še do nedavnega domovali poklicni gasilci in prostovoljni gasilci PGD Videm ob Savi, so bili premajhni in funkcionalno že zdavnaj neprimerni. Temelj poklicne gasilske enote je bil namreč položen pred več kot štirimi desetletji, ko je bila ustanovljena samoupravna interesna skupnost za varstvo pred požarom, ki se je pozneje preimenovala v Poklicno gasilsko enoto Krško.

Poklicna gasilska enota Krško zaposluje 53 ljudi. FOTOGRAFIJE: Tanja Jakše Gazvoda

»Res je minilo že 42 let in verjetno si takrat nihče ni predstavljal, kaj bo v tem času prinesel razvoj mesta in tehnologije. V tem času so številni dodali kamenček v mozaik gradnje sodobne in operativno-funkcionalne enote, ki danes zaposluje 53 ljudi in razpolaga z najsodobnejšo gasilsko tehnologijo ter tudi strokovno usposobljenim kadrom. Enota opravi več kot 300 intervencij letno, poleg tega izvajamo še mnogo preventivnih dejavnosti, kot so strokovno usposabljanje, preventivni obhodi po podjetjih, meritve hidrantnih omrežij, servisi ročnih gasilskih aparatov, vzdrževanje in servis izolirnih dihalnih aparatov in plinotesnih oblek ter še mnoge druge specialne storitve,« je dodal Stopar.

Objekt je velik 3000 kvadratnih metrov, naložba je vredna 3,2 milijona evrov, denar pa je zagotovila Mestna občina Krško. Poklicni gasilci so tako med drugim pridobili nove garaže, orodjarno, nov potapljaški prostor, nove garderobe in prostore za fizično vadbo. Gradbena dela so potekala od začetka leta 2020 do konca lanskega; star objekt so obnovili, k temu pa dodali dva prizidka.

140 tisoč gasilcev je bilo lani na intervencijah.

Novi gasilsko-reševalni center v Krškem je tak, kot si ga želijo marsikje po državi. Številna gasilska društva imajo namreč prostorsko stisko in so slabo tehnično opremljena, a kljub temu se lahko na slovenske gasilce zanesemo vedno in povsod ne glede na kraj ali čas in ne glede na to, da takrat, ko rešujejo premoženje ali življenja drugih, na kocko postavljajo celo lastno zdravje in svoje življenje. Kot je v Krškem povedal predsednik Gasilske zveze Slovenije Janko Cerkvenik, so lani poklicni in prostovoljni gasilci v naši državi posredovali kar 24.000-krat, na teh intervencijah pa jih je sodelovalo 140.000.