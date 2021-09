Barbara je 40-milijonta obiskovalka jame (FOTO)

Jamar je iz postojnskega podzemlja prinesel srečne številke.

Žive jaslice bodo

2023.

leta pričakujejo že 50-milijontega obiskovalca.

Barbara Csécsei z Madžarske je za dva dni prišla na obisk v Slovenijo, kjer si je želela ogledati tudi Postojnsko jamo.

V torto je zarezal predsednik uprave Postojnske jame. Fotografije: primož hieng

Vsi trije so se vpisali v knjigo prav posebnih obiskov, ki jo vodijo od 17. avgusta 1819.

Žal je novi koronavirus močno zaznamoval tudi našo jamsko lepotico, tako da so jo morali v obdobju od sredine marca lani do včeraj večkrat zapirati in ponovno odpirati. Prav zaradi zapiranja je močno upadlo število obiskovalcev, čeprav je še januarja in februarja 2020 kazalo, da bo obisk postojnskega podzemnega sveta spet rekorden.V vodenju Postojnske jame je kljub koronskim težavam čutiti izjemen in neizmeren optimizem prvega možaPo uradnem delu je sledil napet trenutek, ko smo pri izhodu pričakali tistega oziroma tisto, ki se po novem ponaša z imenitnim nazivom 40-milijonti obiskovalec Postojnske jame. Medtem ko so zbrane s plesi in glasbo razveselili člani folklorne skupine Torbarji iz Postojne s svojimi značilnimi nošami in glasbili, je iz jame prišel čisto pravi jamar z značilno jamarsko opremo, ki je na oder prinesel tri številke vstopnic.iz Slovenske Bistrice je le za hip zamudil in kupil vstopnico s številko 39,999.999, kljub temu pa je bil nagrajen.Še nekdo je nestrpno čakal in pogledoval številke na vstopnici, ki so jih prav včeraj, na 13. septembra, prodali na blagajni Postojnske jame. A je jamar tokrat prinesel še številko 40.000.001, torej je že presegel 40-milijontega obiskovalca. Vstopnico, ki začenja štetje do 50-milijontega – ta jo bo po napovedih Marjana Batagelja obiskal leta 2023 –, je kupiliz Belgije in bil prav tako lepo nagrajen.Vrnimo se k nagrajenki, ki je imela izjemno srečo, da je postala 40-milijonta obiskovalka postojnskega jamskega sveta. To je bilaz Madžarske, ki je za dva dni prišla na obisk v Slovenijo, kjer si je med drugim želela ogledati Postojnsko jamo. Po ogledu jo je čakalo lepo presenečenje, ki se ga bo, tako je povedala, še dolgo spominjala: »Navdušena sem nad lepotami Slovenije, prav danes pa sem še toliko bolj srečna, saj je številka 40,000.000 obiskovalcev zares izjemna, hvaležna pa sem tudi za lepo nagrado.«Ob koncu slovesnosti je predsednik uprave Postojnske jame Marjan Batagelj zarezal v slavnostno torto, ki po mnenju vseh ni bila samo lepa – krasila jo je številka 40,000.000, poleg tega pa pravi jamski vlakec z delom podzemnega sveta –, bila je tudi izjemno dobra. Sicer pa je Batagelj dejal, da so veliko časa namenili analizam in realni oceni stanja, predvsem pa prihodnosti, že zaradi negotovosti, ki smo jo doživljali zadnji dve leti in ki jo bomo tudi v prihodnje. »Pogledali bomo, kaj to pomeni za Postojnsko jamo in slovenski turizem, ker smo bili vedno barometer prej jugoslovanskega, zdaj slovenskega turizma,« je dejal. »Zanimivo je, da so bile v tem času investicije zelo živahne, saj se temu nismo izneverili. Težko pričakovane jaslice, ki jih lani nismo mogli izpeljati, jih letos – tako upamo – ne bomo izpustili.«Jama ima cikle, ki so si med seboj zelo podobni. Leta 1948 so imeli okrog 100.000 obiskovalcev, potem je obisk lepo rasel do osamosvojitve. Po njej je bilo 180.000 obiskovalcev. »Takrat so šle vse družbe Postojnske jame praktično v stečaj. Ko je nastopila lanska epidemija, smo bili finančno trdni, kriza pa nas je prizadela toliko, kolikor te lahko prizadene eno- ali dvoletni izpad dohodka. Naše poslovanje je bilo dobro in še naprej ostaja tako. Še nekaj podatkov o tem, kaj nam je povzročil koronavirus: 307 dni smo bili zaprti, ves čas pa smo bili v zelo veliki negotovosti. Potem se je zgodil oktober, ko smo bili zaprti 227 dni. In v letošnjem letu smo odprti samo 97 dni.«