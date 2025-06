Barabe narisale kljukasti križ na vratih slovenskih šol, ministrstvo Fajonove pa: »Ogorčeni smo«

Zunanje ministrstvo, ki ga vodi Tanja Fajon, je izrazilo ogorčenje ob novici, da so neznanci na dvoriščna vrata svetoivanskih slovenskih šol v Trstu narisali kljukasti križ. Namen storilcev je z uporabo nacifašističnih simbolov širiti nestrpnost in sovraštvo, so sporočili z MZEZ, kar je »nesprejemljivo in škoduje doseženemu sožitju v narodnostno mešanem okolju«.

Kot so na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve (MZEZ) danes sporočili prek omrežja X, so »z ogorčenjem sprejeli vest o vandalskem dejanju v svetoivanski četrti v Trstu, na območju slovenskih šol, ki so zasnovane in delujejo kot varen in vključujoč prostor za vse«.

Slovenijo in Italijo »povezujejo številni skupni projekti, prijateljski dialog in medsebojno spoštovanje in v tej luči pričakujemo, da bodo pristojne oblasti vandalsko dejanje obsodile in storilce izsledile«, so poudarili na ministrstvu.

Po poročanju Primorskega dnevnika so v torek na zunanji strani dvoriščnih vrat svetoivanskih slovenskih šol v Ulici Caravaggio v Trstu opazili kljukast križ, ki so ga s črno barvo narisali neznanci.