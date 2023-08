Banke zaračunavajo provizijo za denarno pomoč? Vemo, zakaj in na kaj morate biti pozorni

V soboto, ko je že bilo jasno, da je Slovenijo doletela grozljiva naravna katastrofa, se je na družbenem obmežju X (Twitter) pojavil zapis razburjenega bralca, ki mu je banka ob nakazilu sredstev v humanitarne namene zaračunala provizijo.

»Draga NLB, naj se ti tistih 40 centov zatakne v grlu, ko nakazujem denarno pomoč z oznako CHAR potrebnim v vremenskih stiskah,« se je glasil zapis, kmalu pa je sledil odgovor drugega dobrotnika, ki je zapisal, da so mu pri banki Intessa zaračunali še višjo provizijo, in sicer 42 centov.

Ali to drži in zakaj banke zaračunavajo provizijo, smo preverili pri obeh omenjenih bankah, kjer so nam pojasnili, da sam namen CHAR še ne pomeni, da je nakazilo oproščeno provizije. Da je nakazilo res brezplačno, mora imeti prejemnik status humanitarne organizacije.

Komu nakazati?

V Banki Intesa Sanpaolo Bank so zapisali, da že vrsto let sodelujejo z različnimi humanitarnimi organizacijami ter jim ob navedbi ustreznega sklica omogočajo, da so vsa nakazila oproščena plačila provizije.

»Banka ima trenutno odprta brezplačna nakazila denarne pomoči pri naslednjih humanitarnih organizacijah: Slovenska Karitas, Zveza prijateljev mladine in Rdeči Križ Slovenije. Za pomoč ljudem, ki so utrpeli škodo ob nedavnih poplavah, smo se pridružili Rdečemu križu Slovenije in komitentom banke že v soboto omogočili, da lahko svoje prostovoljne prispevke oddajo prek aplikacije mobilne banke. Vsa nakazila so oproščena provizije.«

So pa v banki potrdili, da so imeli tehnične težave in da so nekaterim strankam res pomotoma zaračunali provizijo. »Omenjenim strankam je banka že stornirala znesek provizije. Za nevšečnost se jim iskreno opravičujemo.«

Sklad Ivana Krambergerja – pomoč prizadetim v poplavah FOTO: Delo/Slovenske novice

Ni odvisno od namena

V NLB pa so odgovorili, da sta za nakazilo denarne pomoči različnim humanitarnim organizacijam brez provizije pomembna račun, tj. TRR, humanitarne organizacije in sklic, ne pa koda namena CHAR, ki jo lahko stranka poljubno dodaja.

»Običajno se humanitarne organizacije že same obrnejo na nas in sporočijo TRR, na katerega se bodo zbirala sredstva za določen namen/akcijo, in sklic. Ko te podatke vnesemo v sistem, se uporabnikom ob donaciji ne zaračuna provizija. V izredni situaciji ob zadnji vremenski ujmi smo nekaj humanitarnih organizacij že v petek kontaktirali sami in jih vnesli v sistem. Vaše bralce pa vljudno pozivamo, naj nam sporočijo imena organizacij, ki zbirajo sredstva za pomoč prizadetim v nedavnih neurjih, da jih kontaktiramo in v najkrajšem možnem času njihove TRR dodamo v naš sistem.«

Posledice poplav v Letušu 7. 8. 2023 FOTO: Blaž Samec

Dodajajo še, da ker se lahko TRR in sklici spreminjajo ali pa se organizacija na njih obrne z zamikom ali pa se morda stranka zmoti pri vnosu podatkov, se lahko kdaj pomotoma zaračuna provizija. Stranke v teh primerih pozivajo, naj jih kontaktirajo, da jim provizijo vrnejo.

»Dobrodelnost je v našem DNK in zelo smo ponosni na tradicijo podpore, ki jo nudimo številnim humanitarnim projektom – tudi tokrat že pripravljamo več aktivnosti za naše zaposlene in za najbolj prizadete regije, ki bodo pripomogle k sanaciji razmer po vremski ujmi brez primere,« so še dodali.

Posledice poplav v Letušu – bivši župan Naklega 7. 8. 2023 FOTO: Blaž Samec