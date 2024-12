Banke, pošte in večina trgovin jutri s skrajšanim delovnim časom

V času pred božičnimi in novoletnimi prazniki v bankah in hranilnicah v Sloveniji velja enoten odpiralni čas, 24. in 31. decembra bo poslovanje skrajšano. Enako bo veljalo za poštne poslovalnice in večino trgovin. Oba torka bo Ljubljanska borza zaprta.

Po skrajšanem delovnem času bodo 24. in 31. decembra delovale tudi poštne poslovalnice po državi. Prej kot na običajen delovni dan se bo zaprla tudi večina trgovin, najpogosteje ob 17. ali 18. uri.