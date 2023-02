Banka NLB neupravičeno zaračunavala (preveč) provizije: preverite, ali ste med oškodovanimi

Banka NLB je komitentom na bankomatih in POS-terminalih na Hrvaškem po vstopu Hrvaške v evroobmočje (od 1. januarja letos) strankam napačno obračunavala provizijo. Nekaterim so jo zaračunali, čeprav je sploh ne bi smeli, drugim so vzeli več, kot bi smeli.

Do 23 evrov preveč

V nekaterih primerih so zaračunali najmanj 2,5 evra in največ 23 evrov za dvig na bankomatu, medtem ko bi smeli zaračunati toliko, kot stane dvig gotovine na bankomatu druge banke v Sloveniji – 0,73 evra. V določenih bančnih NLB-paketih bi moral biti dvig celo brezplačen, a ni bil, poroča časnik Finance.

Po opozorilu časnika se je banka NLB opravičila vsem strankam in napovedala, da bodo vsem, ki so jim zaračunali preveč provizije, razliko samodejno vrnili še ta teden.

