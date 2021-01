Bančni račun sporoča: s počitnicami bo letos bolj slabo

Kakšna so vaša pričakovanja za leto 2021?

Odločna vrnitev naših življenj v ustaljene tirnice. 25 %

Bojim se, da bo leto podobno lanskemu. 22 %

Skrbi me usoda države. 36 %

Leto bo polno optimizma, novega upanja in sprememb na bolje. 11 %

Strah me je, da nas bo zaznamovala nestabilna politična situacija, sumim celo na predčasne volitve v DZ. 6 %

Kakšna je vaša novoletna zaobljuba?

Sem jih že vsaj trikrat prekršil, z zaobljubami ne bo nič. 33 %

Bolj se kanim potruditi v službi. 1 %

Konec z alkoholom in drugimi nezdravimi razvadami. 4 %

Letos mi bo končno uspelo shujšati. 15 %

Več bom vložil v izobraževanje, osebnostno rast. 15 %

Začel bom varčevati. 33 %

Ste že začeli razmišljati o zimskih počitnicah?

Če bomo smeli, grem na smučanje. 3 %

Nadejam se enodnevnih izletov. 22 %

Upam na odprtje evropskih meja. 9 %

S počitnicami letos ne bo nič, ni denarja. 66 %

Koronavirus je beseda, ki smo jo v Sloveniji lani največkrat vpisali v najbolj priljubljeni spletni iskalnik google.Prvo večje zanimanje zanjo je slovenska javnost pokazala zadnji teden januarja lani, ko je s premierskega položaja odstopil, iz kitajskega Wuhana pa so prihajale prve informacije o več deset smrtnih žrtvah zaradi novega virusa. Najbolj smo jo googlali v drugem tednu marca, ko smo v Sloveniji prvič razglasili epidemijo.Kot kažejo odgovori v naši tokratni anketi na portalu www.slovenskenovice.si, pa sodelujoče – odgovorov je bilo več kot 900 – najbolj skrbi usoda naše države; pa tudi nestabilne politične razmere in morebitne predčasne volitve.Kakor koli, naša pričakovanja oblikujejo tudi novoletne zaobljube, ki so, kot kažejo odgovori, seveda že v naslednjih dneh prelomljene, kar je potrdila več kot tretjina naših bralcev. Jedel bom bolj zdravo, manj bom siten, sitna, manj alkohola, več gibanja … Seznam, ki ga običajno oblikujemo na začetku vsakega leta, je dolg. Nemalokrat predolg, da bi ga udejanjili. No, so pa tudi ljudje, ki ne delajo različnih inventur ali sklepajo zaobljub.Konec leta in/ali začetek novega je pogosto povezan s kovanjem načrtov. Ljudi po vsem svetu letos povezuje ista želja, da bi ukrotili virus, ki nas že skoraj leto dni drži v primežu. Pogosto pa je med novoletnimi načrti tudi obljuba samemu sebi, da bomo bolje poskrbeli za svoje zdravje in se več gibali. Tokrat gre bolj zares kot kadar koli prej. Covid-19 bi moral biti dovolj veliko opozorilo, da ta zaobljuba ne izzveni že v prvih dneh novega leta, ampak postane del našega vsakdan­jika.