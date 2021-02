Balon iz daljnih krajev našel župan

Človek obrača, narava obrne, pravi stara ljudska modrost. Za naravo ni nemogočih zadev. Včasih pa so še bolj prisegali na bogove. Če bi bili v stari Grčiji, bi rekli, da je eden od botrov tele zgodbe bog vetra Eol. Kako si drugače razlagati vest, da je v okolico Trebnjega priletel helijev balon, in to iz daljnih krajev. Našel ga je nihče drug kot trebanjski župan Alojzij Kastelic. »Zjutraj sem šel s psom na sprehod,« je pojasnil Kastelic, ki v četrtem mandatu vodi občino Trebnje, ta se je v tem času zavihtela med najbolj razvite v državi. Kondicijo ohranja s hojo, s kosmatincem st...