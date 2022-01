Balkoni in vrtovi so ogledalo Bleda

Turistično društvo Bled je tudi v letu 2021 poleti izvedlo akcijo Moja dežela lepa in gostoljubna, v okviru katere si je komisija na začetku decembra ogledala tudi praznične okrasitve na Bledu. Prav tako je svoje delo poleti opravila komisija Turističnega društva Bohinjska Bela.

Kot pravi Vanja Piber iz Turističnega društva Bled, so priznanja zaradi slabšanja epidemične situacije podelili po pošti, in sicer za najlepše urejene hiše, balkon, kmetijo in penzion. Ob tem velja zahvala vsem za celoletno delo in skrb za urejenost hiš in okolice, saj je prav vsaka hiša, vsak balkon in vrt ogledalo Bleda, ki ga vsako leto obišče na tisoče gostov z vsega sveta.

Cvetlični nasadi so očarali komisijo.

Na Bledu so priznanja prejeli: družine Ulčar s Trubarjeve, Lap s Kumerdejeve, Kerčmar in Kobilica z Rožne, Čuk z Gozdarske, Lah z Gregorčičeve, Oražem z Ribenske, Gros s Cankarjeve ceste, Legat Na Jasi, Žerovc z Mlinske, Potočnik z Riklijeve, Umyarov s Partizanske, Šolar s Sebenjske, Rauh-Ferjan z Jermanke, Šlibar z Aljaževe, Pretnar s Triglavske, Pogačnik, Zupan, Kovač in Petek z Valvazorjeve, Potočnik z Grajske ceste, Bojan Turk s Čopove in Toni Vidic s Prežihove. Priznanje za najlepši balkon je prejela Pavlina Drol z Alpske ceste, priznanje za najlepše urejeno kmetijo družina Pazlar z Mlinske ceste, Penzion Kaps pa je prejel priznanje za najlepše urejen penzion. Na Bohinjski Beli so priznanja prejele družine Durmishi in Pintar ter Katja Stušek, Tereza Stojan in Draga Koblar. Priznanja za najlepšo praznično okrasitev so prejele družine Kobilica iz Rožne ulice, Mežan s Prešernove in Turel z Mlinske ceste.