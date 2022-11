Bale sena je Tomaž uporabil za gradbeni material (FOTO)

Malo od Komende, tam, kjer že mislite, da ste zgrešili na makadamski poti, je zrasel Resort Knez, ki ga je postavil na noge znani gostilničar Tomaž Hrovat. A v gmajni nedaleč stran se je skrival kotiček, ki je Hrovatu padel v oči. Spet si je v glavi zarisal načrt, s kolegi in sodelavci pljunil v roke in nastal je zanimiv družabni prostor Na bali. A ne bo se še zaustavil, za zdaj je ušpičil le odprtje.

Kombinacija domačih materialov

»Na noge bom postavil še dva taka opremljena objekta, prvi prostor za druženje je že takoj ob resortu, Na bali smo odprli zdaj, dva pa bomo postavili na noge v kratkem. Lokaciji sta nedaleč stran,« pove Hrovat, ki je med drugim znan kot nekdanji sponzor ameriških in kanadskih skakalcev na smučeh ter član nekdanjih klubskih prvakov v pikadu, zavidanja vredno kariero v gostinstvu pa je začel, ko je krave pospremil iz hleva in tam postavil gostišče.

S podobnimi objekti ima že izkušnje, a s kombinacijo senenih bal še ni imela opravka.

Mož s smelimi idejami, ki jih tudi uresniči, je idejo za objekt Na bali razvil na podlagi pristopnosti materialov, ki so na dosegu roke v domačih logih. Gre za kombinacijo lesa, gline in senenih bal.

Še več zadovoljstva mi prinaša zavedanje, da smo razvili in udejanjili idejo s samo domačimi materiali.

»Smo na območju, ki je iz preteklosti prepoznavno po kakovostni glini,« je razložil Janko Ferjuc, domačin, ki se tudi poslovno ukvarja z glino: »Smo proizvajalci izdelkov alternativne medicine na podlagi gline, naša družina je z njo tesno povezana že od leta 1950, zato vemo, da je glina kakovostna in ima mnogo pozitivnih učinkov.« »Tu bi lahko posneli film o treh prašičkih in volku, saj je material kot iz tiste pravljice,« se zasmeji Jan Hrovat, ki trenutno vodi Hram Gorjan, kjer se je začela poslovna pot očeta Tomaža.

Zaokrožena celota

»Morda res zveni smešno, toda kombinacija materialov je ponudila zaokroženo celoto. Pri projektiranju me je vodila Tomaževa ideja in sem jo preprosto, kot jo zna razložiti, spravila na papir. Tako je nastal prostor, ki je idealen za veliko paleto prireditev v prijateljskih ali družinskih krogih, od klasičnih piknikov do porok. Spodnji del objekta je zaprt s slamo, ki je dober izolator, obenem pa te popelje v pravo domačo pravljico. Zgoraj je urejen prostor za resnejše dogodke s čudovito teraso, ki goste dodatno poveže z naravo,« razloži projektantka Metka Lap. S podobnimi objekti ima že izkušnje, a s kombinacijo senenih bal še ni imela opravka.

Projektantka Metka Lap

Odprtje je potekalo sredi tedna, saj je Gorjan na dogodek povabil ozek krog prijateljev, ki jih je bogato pogostil z domačo hrano, ob tem je igral ansambel Peti as iz Savinjske doline. »Smo dolgoletni prijatelji in seveda njegovemu vabilu nismo mogli reči ne,« je povedala kitaristka Daniela Fužir.

»Tudi z nastopi pri Hrovatu imamo že izkušnje in nadejamo se, da bomo lahko še večkrat kakšni veseli družbi polepšali dogajanje v tem objektu, ki nas je po eni strani presenetil, obenem pa navdal z lepim občutkom domačnosti.«

Kosmati sosedovi Najbližji sosedje objekta so Rudi, Maja in Manca. Gre za zanimivo družino s kosmatimi repi in dolgimi uhlji. Osel Rudi je pri hiši dve leti, kmalu za njim je prišla Maja, po rodovniku poni konjič, pred pol leta, po obdobju izkazovanja Rudijeve iskrene ljubezni Maji, pa se jima je pridružila mula Manca.

»Če sem iskren, moja projektantka je menila, da bi lahko opravili drugače, a sem se odločil, da spodnji del sestavim iz kakovostnih bal sena, ki smo ga glede potrebe gradbenega materiala posebej odbrali v Cerkljah na Gorenjskem. Zavihali smo rokave in objekt postavili v le dveh tednih. Še sam sem bil presenečen, da nam je šlo tako dobro. Še več zadovoljstva mi prinaša zavedanje, da smo razvili in udejanjili idejo s samo domačimi materiali, ki so pri roki na vsakem podeželju. Naslednja dva objekta za druženje in zabavo bosta prav tako v slogu slovenskega podeželja, kjer kraljuje toplar, naš značilni kozolec, iz njegovih korenin izhaja naslednja ideja,« na koncu zaokroži Tomaž Gorjan.

Jan Hrovat s sosedovo družino

Tomaž Hrovat je znova navdušil z idejo senenih bal.

Objekt Na bali je skrit v gmajni malo stran od Gore pri Komendi.

Gorjan s svojimi otroki Janom, Majo in Tjašo (z leve) FOTOGRAFIJE: Boštjan Fon