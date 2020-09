Bach: Slovenija je majhna, a velikan v športu

Predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok) Thomas Bach se je v kajakaškem centru v Tacnu pri Ljubljani srečal s slovenskimi športniki, kandidati za olimpijske igre v Tokiu prihodnje leto. "Slovenija je majhna država, ampak velikan v športu," je zatrdil. Dopoldanske pogovore pri predsedniku vlade Janezu Janši je ocenil kot uspešne.



Prvi mož olimpijskega gibanja je vnovič zatrdil, da bodo storili vse, kar je v njihovi moči, da prihodnje leto pripravijo OI, prestavljene iz letošnjega leta zaradi pandemije novega koronavirusa, četudi še vedno velja po svetu veliko potovalnih omejitev, karanten, različnih pogojev za treninge in tekmovanja.



Slovenskim olimpijcem, od 116 kandidatov za OI se jih je zbralo nekaj manj kot 50 iz 14 različnih športnih panog, je zagotovil, da bo v japonski prestolnici nared tako olimpijska vas kot tekmovališča. Mok ta čas skupaj z organizacijskim odborom in japonsko vlado pripravlja različne scenarije izvedbe iger, tako kar se tiče navzočnosti gledalcev kot pogojev pred in med igrami za priprave in nemotena tekmovanja športnikov.