Babica opozorila: »Govorite o njem, kot da je pošast, ne pa otrok«

Kot smo že poročali, je na družbenih omrežjih v zadnjem času zaokrožilo več videoposnetkov nasilja med mladostniki pri nas, ki so jih prejeli tudi na policiji.

V luči nasilništva na osnovnih šolah se je po objavah v medijih na javno razpravo o dogajanju na Osnovni šoli Korena odzvala tudi babica učenca. Ta je v pismu pojasnila svojo plat zgodbe, poroča lokalec.si. Kritično se je odzvala na medijske zapise, ki njenega vnuka prikazujejo kot nevarnega. Hkrati pa opozorila na težko življenjsko situacijo, s katero se fant spopada.

»Povsod berem o ‘strahu’, ki vlada na šoli. Ampak ali se kdo vpraša, kako je temu otroku? Govorite o njem, kot da je pošast, ne pa otrok, ki je že doživel več hudih izgub in krivic, kot si jih lahko predstavljate,« je zapisala in izpostavila, da je bil fant v preteklosti žrtev izsiljevanja in nasilja, zaradi česar so se odločili za premestitev na drugo šolo.

Dodala je, da je njen vnuk v novi okolici naletel na predsodke, kar je še dodatno poslabšalo njegovo počutje. Po njenih besedah so ga nekateri učenci žalili, najbolj ga je prizadel komentar sošolke, ki mu je kmalu po smrti mame rekla: »Kaj boš ti, ko nimaš mame!«

Babica zavrača trditve, da je deček nevaren.

Pomembna vloga staršev

Pomembna je vloga staršev, pravijo na policiji. »Takoj ko prepoznajo nenavadno obnašanje otroka, se morajo z njim pogovoriti. Lažje to storijo starši, ki ves čas komunicirajo z otrokom, se z njim pogovarjajo, jim otrok zaupa in tako jim bo zaupal tudi neprijetno izkušnjo.«

Pri tem poudarjajo, da se je treba z otroki tako v šolskem kot domačem okolju ves čas pogovarjati, pridobiti njihovo zaupanje, da bodo znali in zmogli poiskati pomoč v primerih nasilja, obenem pa s tem otroke naučimo odgovornega ravnanja.

