Babica mora biti tri ure zaklenjena, ker rabi mir, tudi prepiha ne sme biti (FOTO)

»Nisem pričakovala, da mi bo uspelo, sem pa vesela. Trudim se. Skrivnosti ni: vaja dela mojstra. Domačim pa tudi starejšim veliko pomeni, ko jim naredim tako srce, tudi vnuki ga radi pojedo,« nam je povedala Fanika Puhan, ena od petih, ki so na 13. državni razstavi pletenic v Prečni pri Novem mestu zbrale vse možne točke in osvojile zlato priznanje. Peka pletenic ima na tem koncu bogato tradicijo, tudi letos je bil dober odziv, kar 60 primerkov sta vzeli pod drobnogled dve strokovni komisiji. Piko na i pa so marljivi organizatorji pristavili s prijetnim kulturnoumetniškim programom. Tako je to v Prečni.

Pletene umetnine iz testa FOTOGRAFIJE: Drago Perko

Prva strokovna komisija je ocenjevala pletena srca, druga spletene štruce. Vrednotili so zunanji videz, barvo in videz skorje, estetski videz pletenice, točke pa so udeleženci in udeleženke dobili tudi za strukturo, elastičnost in barvo sredice. Ni nepomembno, po kakšni moki so segli. Na končen seštevek točk je vplivalo tudi primerno oblikovanje pramen, vzhajanje in mazanje izdelkov, pravilno pletenje in zlaganje po nivojih ter dodajanje lepih dekorativnih elementov. Nekaj pletenic je premoglo preveč arome, prednjačila je lupina pomarančne lupine.

Dobitniki priznanj Zlato priznanje so prejeli: Zlatka Tičar, Marija Golobič, Fanika Puhan, Zdenka Škrabec, Metka Zupančič (vseh pet z vsemi možnimi točkami), Jože Senegačnik, Tevž Lunar, Janja Klemenčič, Nika Peterka Kastelic, Jošt Lunar, Ljuba Knavs, Majda Peterka, Teja Bobnar, Silva Zupančič, Bernarda Lunder, Monika Bobnar, Karmen Pečarič, Marjetka Meglen, Mari Jakše, Milena Čibej, Simona Žibret, Antonija Jankovič, Fani Borštnar, Tatjana Novljan, Milka Grabnar, Milena Premru, Štefka Vidic, Olga Drab, Draga Potočar, Marica Zupančič, Simona Janc in Jožica Vodopivec. Srebrne so postale: Dragica Janškovec, Jon Taljat, Neža Zupančič, Nataša Bokalič, Darja Nosan, Magdalena Peterlin, Tončka Derganc, Taja Irt, Lojzka Sinur, Nežika Režek, Jožefa Škrabec, Darja Mrvar, Mateja Muhič in Simona Potokar, bronasta priznanja pa so dobile Mojca Muhič, Karmen Čarman, Marija Dular, Mimica Majerle, Anja Golobič, Tanja Kuhar, Ana Brulc, Renata Čebular, Danica Ferkolj, Angelca Matkovič, Marjana Drčar in Irena Majerle. Zahvale so podelili Mirjam Čarman, Renki Rantah in Uršuli Bevc.

»Pletenice so praznično pecivo, ki mora biti primerno slano in sladko ter odišavljeno, s prijetnim maslenim okusom,« je v imenu komisije povedala predsednica strokovne komisije Valerija Poreber. Podelili so 32 zlatih priznanj, 13 srebrnih, 12 bronastih in tri zahvale.

Srce, štruca in križ

Iz Bele krajine v Prečno sta prišli Marija Golobič in Anja Golobič, tašča in snaha, prva je dobila zlato priznanje, druga pa bron. Začeli sta sočasno, pred sedmimi leti sta prvič tekmovali. Takrat je Anja prejela zlato, Marija pa srebrno priznanje. »Prvič pa sem letos zbrala vse točke. Presenečena sem in vesela. Malce vaje je treba, pa nekaj ljubezni,« nam je dejala pove Marija Golobič, ki se je pletenja iz testa naučila od mame.

»Najprej se zamesi testo, potem pa se lotim priprave pramen, ki jih zlagam na dveh nivojih. Spodnji nivo srca spletem iz štirih pramenov, zgornjega pa s tremi,« nam je zaupala Marija in še razkrila, da med peko doda še dekoracijo iz nekvašenega testa. »Peče se okoli ene ure. Vmes pa premažem z namazom, ki je iz jajc in mleka.«

Domačim in vnukom sem jasno povedala, da bo babi med 15. in 18. uro zaklenjena, ker rabi mir, da se lahko temu povsem posveti. Pa tudi prepiha ne sme biti. Dan prej sem pripravila moko, kvas, jajca. Pri pripravi pa sem zelo uživala. Tudi očenaš sem zmolila vmes.

»Petič sem že tu,« pa je povedal Jože Senegačnik s Škofljice, kamor je odnesel novo zlato priznanje, 0,3 točke pa sta mu zmanjkali, da bi zbral vse možne. »To je tako kot pri športu, pri smučarskih skokih, enkrat uspe, drugič ne. Letos sem prvič tekmoval s srcem, prej vedno s pleteno štruco, podolgovato klasično pletenico. Zadnje čase sem precej pekel in izdeloval pletenice. Če delaš le enkrat na leto, je potem tistikrat težje, saj ni pravih prijemov. Pa smo spet pri športu – tako za peko kot za šport je treba trenirati,« je še navrgel Senegačnik, ki je tokrat tekmoval s pletenim srcem, ki ga je spletel iz dveh nivojev, spodaj s petimi prameni, zgoraj s tremi. »Ko greš v višino s pletenjem, je treba biti pozoren, da se ne zvrne.«

»Pripravila sem nekoliko lažjo obliko pletenja, zato sem naredila križ. Velika noč je blizu,« pa je povedala Renata Čebular, tudi predsednica Društva podeželskih žena Ivanjščice. »Za izdelavo križa potrebujemo šest trakov, ki sem jih naprej prepletla navzkriž, potem pa naprej spletla do konca.«

Peterica je zbrala vse točke, podelili so 32 zlatih priznanj.

Svojega lepotca nam je opisala tudi Simona Janc iz Vavte vasi: »Odločila sem se za pleteno srce iz boljšega testa. Pletla pa sem dvakrat po štiri pramene, na vrhu pa dva. Za pripravo sem porabila tri ure. Domačim in vnukom sem jasno povedala, da bo babi med 15. in 18. uro zaklenjena, ker rabi mir, da se lahko temu povsem posveti. Pa tudi prepiha ne sme biti. Dan prej sem pripravila moko, kvas, jajca. Pri pripravi pa sem zelo uživala. Tudi očenaš sem zmolila vmes.« Pletenja se je naučila od Danice Parkelj, ki je leta 2019 že zmagala na tekmovanju v Prečni. Dve zlati priznanji je tokrat osvojila petčlanska družina Lunar iz Dola pri Ljubljani: 11-letni Tevž in 18-letni Jošt sta bila zlata v peki kruha, tretji sin je manjkal, starši pa so upravičeno sijali od ponosa.

Umetnina z ljubeznijo

»Ko pletenico speče roka, ki ima ljubezen v svojem srcu, jo je pripravljena razdeliti, ne more nastati nič drugega kot čudovita umetnina,« je zbrane z besedami pobožala Štefka Vidic, predsednica Društva kmečkih žena Novo mesto, ki je za tokratno razstavo združilo moči s Kmetijsko-gozdarsko zbornico Slovenije kmetijsko-gozdarskim zavodom Novo mesto in Turističnim društvom Straža, svoje so dodali še KS Prečna in PGD Prečna.

Pletenice so praznično pecivo, ki mora biti primerno slano in sladko ter odišavljeno, s prijetnim maslenim okusom.

»Tokratna razstava je izvrstna priložnost za zahvalo vsem tistim, ki na kakršen koli način sodelujete pri ohranjanju vse tiste simbolike, ki je prisotna na našem slovenskem prostoru. Hvala vsem, ki z medgeneracijskim pristopom negujete tradicijo in skrbite, da bodo slovenska dediščina in slovenski običaji živi tudi za nove generacije,« je povedala Sara Tomšič, podžupanja Mestne občine Novo mesto, ki je finančno podprla državno razstavo. Zbrane sta nagovorila še Nežika Režek, podpredsednica Zveze kmetic Slovenije, in Andrej Kastelic s kmetijsko-gozdarskega zavoda Novo mesto. Za prijetno vzdušje so poskrbeli še Ljudski pevci Vaški zvon in Pevska skupina DKŽ Novo mesto.

Marija Golobič in Anja Golobič sta v Belo krajino odpeljali zlato oziroma bronasto priznanje.

Ekipa iz Dolenjskih Toplic

Enajstletni Tevž je povedal, kako pozorno se mora peči.