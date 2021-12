Babica Mija pričakuje 13. otroka (FOTO)

»Beseda mami mi pomeni vse. Ko pa si dejansko mami, je to največje poslanstvo, ki ga ima ženska. Materinstvo me osrečuje in izpolnjuje. Menim, da ima vsak od nas dar; enim je dano, da so mame, enim žal ne,« iskreno pove 45-letna Mija Cerar iz Lukovice pri Domžalah. Z možem Francijem sta ponosna mati in oče ducata otrok. V zadnjega četrt stoletja so se rodili 25-letni Uroš, 24-letna Julija, 22-letni Tadej, 20-letna Natalija, 16-letna Klavdija, 14-letna Viktorija, 13-letna Anamarija, 10-letni David, osemletni Jakob, šestletna Terezija, štiriletni Kristjan in dveletna Glorija. Z otr...