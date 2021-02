Babica Lidija, ki je fantazirala o župniku, mora plačati

Zdi se da je sage na sodišču za škofakončno konec. Murskosoboška škofija je medije obvestila, da je bil škof Štumpf oproščen obtožb, ki ga je tožila zaradi razžalitve. Postopek je pravnomočno končan, Turk Klemenčičeva pa mora povrniti vse stroške kazenskega postopka, tud stroške, ki jih je imel škof Štumpf, so še zapisali.In za kaj sploh gre? Poleti 2019 smo poročali, da je župnik Goran Kuhar v Župnijskem listu objavil , da ima težave z domnevno zalezovalko. Pravi škandal pa je izbruhnil, ko je župniku podporo izrekel še škof Štumpf in žensko označil za neprištevno zalezovalko, ki nima stika z realnostjo. Govorila je o romanci z mladim župnikom, o njem fantazirala in javnost prepričevala, da si je z njo dopisoval. Spravila naj bi se celo na vaščanke, ki so se pogovarjale z župnikom in z njim sodelovale.Po ostrem Štumpfovem odzivu se je vernica spravila na škofa, ga obtožila razžalitve in od njega zahtevala 40 tisoč evrov. Junija 2020 je na sodišču njen odvetnikdejal, da jo je Štumpf očrnil v celotni slovenski javnosti, še posebno pred njeno družino. Škofa so oprostili, a je vernica vložila pritožbo, ki pa jo je sodišče sedaj zavrnilo.