Avtor spornega tvita se je opravičil ravnateljici, staršem in otrokom, omenil je tudi Janeza Janšo

V minulem tednu je v Ljubljani potekal tradicionalni pohod ob žici. Tako kot vsako leto so se tudi tokrat na družabnih omrežjih, predvsem na twitterju, pojavili različni zapisi o tem dogodku, med njimi pa je eden pritegnil še posebno veliko pozornosti.

Nekdo si je privoščil neslano šalo in objavil fotografijo otrok v vojaški opravi in s puškami v rokah in ob tem zapisal »Vrtec Ledina danes na Poti ob žici.«

Fotografija in zapis sta kmalu zaokrožila in mnogi so nasedli grdi manipulaciji, se zgražali in verjeli, da se je to res zgodilo pri nas, a v resnici je šlo za fotografijo, ki je bila pred leti objavljena v ruskih medijih.

Postal je del problema

Zaradi zlorabe imena so se odzvali tudi v omenjenem vrtcu, ravnateljica je kmalu po zapisu starše obvestila, da je zadevo predala policiji, v ponedeljek pa so starši prejeli še eno obvestilo ravnateljice, v katerem je zapisala, da se je avtor spornega tvita opravičil. Zapis njegovega sporočila je pristal tudi na twitterju. V njem je pojasnil, zakaj je zapisal, kar je zapisal.

»Iz zaprtega anonimnega profila sem se za svoje sledilce odzval na tvit Janeza Janše, ki je z uporabo slike iz ruskih virov dokazal svoj prav. V seriji tvitov sem hotel izpostaviti lahkotnost manipulacije politikov, del je bil tudi tvit, kjer se bili omenjeni, in demanti napisanega, vendar je zadeva po zajemu zaslona uporabnice, ki ni prebrala vsega, že ubrala svojo spletno pot. Žal se šele zdaj zavedam, da sem namesto rešitve problema postal del njega. Vaše ustanove, ki mi je pač takrat padla na misel, ne bi smel omeniti. Res bi lahko vedel, da bo v tej razgreti družbeno politični klimi takšen tvit sprožil burne odzive, kar obžalujem in se na tem mestu vsem prizadetim še enkrat iskreno opravičujem.«

Dodal je, da je račun že izbrisal in da ne bo več tvital, ker ne želi več nikogar, čeprav nehote in po svoji nespameti, prizadeti.