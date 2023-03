Delavci Magne na protestnem shodu, odpustili naj bi kar 115 zaposlenih

Delavci hoške Magne so se zbrali na protestnem shodu pred stavbo Magne v Hočah zaradi nezadovoljstva, ki se je zadnje leto dni stopnjevalo in doseglo vrhunec z napovedanimi odpuščanji, poročajo iz Konfederacije slovenskih sindikatov.

Ustavitev proizvodnje

Kot pri zaposlenih se je v zadnjem letu nezadovoljstvo stopnjevalo tudi v sindikatu, ki je do pred letom dni Magno mnogokrat tudi javno pohvalil in označil za vzornega delodajalca. Ustavitev proizvodnje in program presežnih delavcev pa je povzročil vrhunec nezadovoljstva.

»Po več letih odrekanj za boljši jutri bo večina zaposlenih pristala na zavodu za zaposlovanje. Kot pri zaposlenih se je v zadnjem letu nezadovoljstvo stopnjevalo tudi v sindikatu, ki je do pred letom dni Magno mnogokrat tudi javno pohvalil in označil za vzornega delodajalca. Ustavitev proizvodnje in program presežnih delavcev pa je povzročil vrhunec nezadovoljstva, ki ga skupaj z zaposlenimi izražamo s protestom pred Magno,« je povedal predsednik Konfederacije slovenskih sindikatov Gvido Novak.

Avtomobilski koncern je nedavno napovedal skorajšnje zaprtje hoškega obrata lakirnice. Takrat je sporočil, da se program presežnih delavcev nanaša na 90 zaposlenih, pri čemer naj bi nekaterim delo ponudili v njihovi graški tovarni. Na zadnjem sestanku s sindikatom pa so predstavniki Magne predložili seznam 115 zaposlenih. Razlogov za povečanje številke niso pojasnili.