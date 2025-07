Avtomobilska industrija: Kitajci podvojili delež v Evropi

Po podatkih analitične družbe Jato Dynamics je bilo maja v Evropi skupaj prodanih 1,1 milijona novih avtomobilov, kar je bilo 2,5 odstotka več kot v petem lanskem mesecu.

Med velikimi evropskimi imeni je dobro šlo skupinam Volkswagen, Renault in BMW. Na drugi strani so prodajo močno povečale kitajske znamke, ki so imele maja skupaj skoraj 66.000 kupcev, njihov tržni delež pa je dosegel 5,9 odstotka (lani v tem času 2,9 odstotka). In to so Kitajci dosegli kljub tako imenovanim kazenskim carinam na njihove električne modele.

MG S5 je prilagojen evropskemu kupcu. FOTO: MG

5,9-odstotni delež so maja dosegli kitajski avtomobili.

Novi kitajski adut

Prav te dni je na slovenske ceste zapeljal nov kitajski električni avtomobil – MG S5. Čeprav prihaja iz Kitajske, so ga zasnovali za evropskega kupca. Na voljo bodo tri različice: comfort 49 kWh (31.490 evrov), comfort 64 kWh (34.490 evrov) in luxury 64 kWh (36.490 evrov); seveda so to cene brez subvencij in popustov.

Iz omenjenih podatkov je jasno, da sta na voljo dve različici baterije. Manjša naj bi imela doseg do 340 kilometrov, večja do 480, seveda bo v realnosti, posebno pozimi, krajši. Različen je tudi čas polnjenja; manjša baterija se od 10 do 80 odstotkov napolni v 24 minutah, večja v 28. Različica comfort s standardnim dosegom ima elektromotor z močjo 125 kW, comfort z večjo baterijo in luxury pa 170-kilovatnega; navora je v prvem primeru na voljo 250 Nm, v drugem in tretjem pa 350 Nm. Osnovni motor avto do stotice požene v osmih sekundah, 170 kW različica pa v 6,3 sekunde (v načinu sport). Najvišja hitrost je omejena na 170 oziroma 190 km/h.

V notranjosti je več modernih materialov. FOTO: MG

MG S5 v dolžino meri 4,47 metra in premore obilo digitalnih rešitev, med drugim dva zaslona, a je koristno, da ima fizična stikala za upravljanje klimatske naprave in glasnost radia. V primerjavi s prvimi modeli MG, ki smo jih spoznali pri nas, S5 prinaša boljše materiale in naprednejši dizajn. K priročnosti pripomorejo električna vrata prtljažnika in dvojno dno. V prtljažniku je sicer prostora za 453 litrov, obljubljajo pa tudi sedemletno oziroma 150.000-kilometrsko garancijo. Vsaj za to ceno ponuja MG S5 veliko.