Avtobusno postajo izdelal po fotografijah

Kulturno društvo (KD) Tabor Podbrezje je minuli petek odprlo razstavo v zasebni galeriji slikarja in izdelovalca maket Francija Markovca v Žejah. Osrednje mesto je zavzela velika maketa stare avtobusne postaje Kranja iz 60. let prejšnjega stoletja, ki jo je izdelal Avgust Starovašnik iz Grada pri Cerkljah, nič manj pozornosti pa niso požele vse druge, delo gostitelja Markovca.

Prisluhnili so kitari. Foto: Ivan Meglič

Slednji je bil dober risar že v osnovni šoli in njegov talent je opazil likovni pedagog, prof. Vinko Tušek. Že leta 1980 je trikrat samostojno razstavljal, v Ljubljani, Mengšu in Naklem, 2009. pa se je pridružil skupini likovnikov pri KD Tabor. V zadnjih 24 letih je Markovec pripravil že 25 samostojnih razstav in ustvaril približno 300 slik.

Makete jemljejo dih. Foto: Ivan Meglič

Prva njegova maketa, narejena pred osmimi leti, je bila stara štala z domačega dvorišča, ki jo je tako želel iztrgati pozabi. Od takrat se ji je pridružilo še trinajst maket, ki so raznolike predvsem po uporabljenem materialu. Tudi za KD Tabor je izdelal manjšo maketo taborske cerkvice Marije Sedem žalosti, ki je, kot pravi, potem služila za kalup. Z njegovo pomočjo so na delavnicah, na katerih je Markovec sodeloval, osrečili mnogo otrok, ki so potem cerkvico barvali in izdelali svoj taborski grič. Nazadnje je naslikal portret mladega Plečnika in njegovo cerkev na Ponikvi, še prej pa sodeloval na sedmih prireditvah s tem naslovom.

Avgust Starovašnik s skupino likovnikov pri KD Tabor Podbrezje sodeluje od leta 2012. Na likovni koloniji leta 2017 je naslikal Ratejčevo kapelico, leta 2016 pa za Taborske dneve enega od 10 portretov znamenitih Podbrežanov, pisatelja Karla Mauserja. Tudi Starovašnik je že kot osnovnošolec opozoril na svoj likovni talent, a so ga življenjske okoliščine oddaljile od slikanja, ki pa se mu ljubiteljsko posveča zadnjih 40 let. Navdih so mu stari mojstri renesanse. Njegova dela najdemo v zasebnih zbirkah v Veliki Britaniji, Nemčiji, na Hrvaškem in seveda v Sloveniji. V zadnjih letih je odkril še nadarjenost za izdelovanje maket. Ponosen je na svoj Predjamski grad, sedem let je postavljal tudi cerkljanske jaslice v Petrovčevi hiši in jih vsako leto dopolnjeval z novimi deli, kot so grad Strmol, brezjanska bazilika, cerkev sv. Petra v Vatikanu, cerkev v Adergasu.

V kulturnem programu na odprtju, ki ga je zasnovala in vodila Daca Perne, so nastopili Zdravka in Brane Klančnik ter mlada Zala Jelar, ki je zaigrala na kitaro.

»Največje delo, za katero je Starovašnik porabil celo leto, je danes na razstavi tu pred nami v Žejah,« je povedala predsednica KD Tabor Podbrezje Daca Perne. Maketo je izdeloval po starih fotografijah Kranja – avtobusno postajo in okoliške zgradbe so porušili zaradi gradnje trgovskega centra Globus in hotela Creina.