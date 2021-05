Avtobusi bodo štirikrat tedensko povezali Ljubljano in Beograd

Mednarodno je mogoče potovati tudi iz Maribora in s Ptuja

Avtobusni prevoznik FlixBus bo po več kot letu dni ponovno vzpostavil mednarodno avtobusno povezavo med Slovenijo in Srbijo. Od 20. maja bodo avtobusi v omejenem obsegu in ob upoštevanju epidemioloških ukrepov štirikrat tedensko povezali Ljubljano in Beograd, so sporočili iz omenjene družbe.Ljubljana je kot pomembno prometno vozlišče FlixBusa in privlačna turistična destinacija trenutno povezana s ključnimi središči na Hrvaškem, v Avstriji, Nemčiji, Italiji in Švic. Slovenijo med drugim neposredno povezujejo z Zagrebom, Splitom, Dunajem, Benetkami, Zürichom, Münchnom, Stuttgartom in Frankfurtom.»V Sloveniji smo v manjšem obsegu začeli obratovati že prej, saj so nam to omogočile epidemiološke razmere. Ves čas smo skrbno spremljali stanje v Srbiji in se pripravljali na kakovosten začetek. Ugodne razmere in povečane potrebe po potovanju prebivalstva v Sloveniji in Srbiji ter vsej Evropi so nas spodbudile k uvedbi novih povezav,« je povedal direktor enote FlixBus CEE South. Kot je dodal, je ponovna uvedba povezave z Beogradom okrepila prometno povezavo držav srednje in vzhodne Evrope, FlixBus pa je s to potezo najavil aktivnejšo fazo okrevanja svoje mreže po Evropi.Poleg Ljubljane je mogoče z njihovimi avtobusi mednarodno potovati iz Maribora in s Ptuja, z nadaljnjim širjenjem FlixBusove mreže ter skladno z rastjo povpraševanja pa se bo povečevalo tudi število odhodov. Prav tako nameravajo uvajati nove destinacije. Prve večje povezave se pričakujejo v začetku junija.Vse dostopne destinacije in odhode je mogoče preveriti na spletni strani FlixBusa ali v njihovi aplikaciji, kjer je mogoče kupiti tudi vozovnice. »Potnike spodbujamo, da že pri nakupu vozovnic razmišljajo o svoji varnosti in uporabijo spletni način nakupa vozovnic s pomočjo brezplačne mobilne aplikacije ali spletne strani.«Prav tako potnikom svetujejo, da zaradi epidemioloških razmer in z njimi povezanimi ukrepi pred potovanjem na spletnih straneh vlade pozanimajo o epidemioloških ukrepih drugih držav, ki jih morajo upoštevati ob prehodu državnih meja.