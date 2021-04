Avto s premierjevo hčerko med protestniki: poglejte, kako se jih je otresel (VIDEO)

Situacija v Črni gori je vse bolj napeta. Nekaj sto protestnikov, ki trdijo, da so črnogorski domoljubi, je v četrtek protestiralo pred stavbo vlade v Podgorici. Trdili so, da skuša nova oblast z olajšanjem postopka pridobivanja črnogorskega državljanstva v volilni imenik vpisati nekaj tisoč prosrbskih volivcev. Protestniki, ki so nosili črnogorske zastave, so skušali podreti zaščitno ograjo ter v policiste metali jajca in petarde. Napetosti so se pomirile, ko je vlada sporočila, da sporna sprememba zakona ni na njihovem dnevnem redu.V Podgorico pa so hoteli priti tudi protestniki iz drugih mest, a jih je zaradi epidemioloških ukrepov ustavila policija, saj je potovanje med občinami brez posebnega dovoljenja prepovedano. Zaradi tega so protestniki blokirali nekatere ceste, v Nikšiću pa so poskušali ustaviti vladno vozilo. Z videoposnetka, ki ga je objavil portal AntenaM je razvidno, da so protestniki obkolili avto in se nekateri usedli na njegov sprednji del, a jih je voznik s pospeševanjem hitrosti vožnje vrgel z vozila. V avtomobilu je prevažal hčer črnogorskega premierja, ki je potrdil, da je bilo uradno vozilo napadeno.»Kot oče ne bom nikoli pozabil strahu in solza svoje hčere. Kot premier vam ne bom dovolil divjaštva in kršenja zakonov. V državi bo vladal red in zakon, na katera niste navajeni. Kmalu boste videli,« je zapisal Krivokapić in hkrati predsednika državeobtožil poskusa destabilizacije Črne gore. Đukanović mu je odvrnil, da je skrajno nemoralno namigovati, da je on organiziral proteste.