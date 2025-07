Glas dvignila Pirc Musarjeva in Golob. Nista srečna, omenjata negativne posledice

Poročali smo že, da je deželni parlament na avstrijskem Štajerskem sprejel predlog svobodnjakov (FPÖ) in ljudske stranke (ÖVP) za vključitev sporne himne Dachsteinska pesem (Dachsteinlied), ki opeva tudi ozemlje Slovenije, v zakon o deželnih simbolih.

Odziv Levice Levica ostro obsoja odločitev deželne vlade avstrijske Štajerske, da v zakon vpiše t. i. »Dachsteinsko pesem«, ki vsebuje zgodovinsko sporna besedila z elementi ozemeljskih teženj do dela slovenskega ozemlja. »Ta poteza je politično nesprejemljiva in nevarna, saj ne gre zgolj za simbolno politiko, temveč za aktivno zavajanje in spodbujanje nacionalizma. »Gre za nesprejemljivo potezo, ki neposredno posega v suverenost Republike Slovenije in odpira vrata nevarni simbolni politiki z jasnim nacionalističnim podtonom. To je treba ostro obsoditi. Pričakujem, da bodo avstrijske oblasti nemudoma odstopile od te nevarne provakacije in se distancirale od vsega, kar lahko spodkopava mir, sodelovanje med državama in spoštovanje med obema narodoma,« je v odzivu poudarila koordinatorica Levice in ministrica dr. Asta Vrečko.

Zdaj sta se na to odločitev skupaj odzvala predsednica republike Nataša Pirc Musar in predsednik vlade Robert Golob.

»Predsednica republike in predsednik vlade Republike Slovenije ob odločitvi deželnega parlamenta na avstrijskem Štajerskem, ki je na zasedanju 1. 7. 2025 potrdil spremembo zakona o deželnih simbolih, s katero je Dachsteinsko pesem uzakonil kot himno avstrijske dežele Štajerske, opozarjata na nesprejemljivost potez, ki z uporabo zgodovinsko preživete simbolike spodkopavajo doseženo sožitje in produktivno sodelovanje. Sprejemamo obrazložitev, da besedilo pesmi ne izraža ozemeljskih zahtev do Republike Slovenije. Kljub temu je referenca na slovensko ozemlje kot "mojo drago domovino" v polnem nasprotju tako z mednarodnopravno določeno mejo kot s prizadevanji držav članic Evropske unije za oblikovanje raznolikih in vključujočih identitet, ki namesto imperialne zgodovine in nostalgičnih čustev odražajo sodobne vrednote v prihodnost usmerjenega sobivanja in spoštovanja med sosednjimi državami in narodi.Predsednica republike in predsednik vlade ugotavljava, da bo imelo ravnanje štajerske deželne koalicije negativne posledice za nadaljevanje dosedanjih uspešnih oblik institucionalnega sodelovanja med Slovenijo in avstrijsko deželo Štajersko.«

Samostojni poslanec Dejan Kaloh je »zaradi nezaslišane poteze štajerske deželne vlade in s tem povezane pasivnosti zunanjega ministrstva« zunanjo ministrico Tanjo Fajon pozval k takojšnjemu odstopu.