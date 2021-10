Avstrijski kancler ima slovenske korenine

Avstrijci so v ponedeljek dobili novega kanclerja. To je postal dotedanji avstrijski zunanji minister, 52-letni Alexander Schallenberg, ki pa premore očitno tudi nekaj slovenskih korenin, v župnijski cerkvi v Črnomlju je pokopan njegov daljni sorodnik. Da se je to odkrilo, gredo zasluge predvsem 45-letnemu duhovniku Tomažu Marasu, ki danes vodi župnijo Vavta vas pri Novem mestu, pred tem pa je deloval v Črnomlju. 1982.je dvorec spet postal last Schallenbergov. »Pred desetletjem smo se v Črnomlju lotili temeljite prenove župnijske cerkve,« nam pove Maras v črnomeljskem župnišču,...