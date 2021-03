Avstrijski časnik z ostrimi besedami nad Janšo

Slovenski bolnik. Tako je avstrijski Die Presse naslovil članek o, v katerem se ubadajo z vprašanjem, zakaj slovenski premier tako grobo ‘strelja’ po novinarjih in politikih.»V luči bližajočega se slovenskega predsedovanja EU narašča nemir zaradi jeznega človeka v Ljubljani,« še pišejo v članku potem, ko je Janša na twitterju ostro odgovoril, dolgoletnemu evroposlancu iz Belgije in nekdanjemu voditelju liberalne skupine Alde v Evropskem parlamentu. »Gre za zbadljivo, a neškodljivo zbadanje med dvema politikoma? Morda, vendar s skrb vzbujajočim ozadjem, ki zadeva celo Evropo.«Janša je Verhofstadtu pred dnevi na twitterju (v angleščini) zabrusil, naj se pomiri: »Nisi več voditelj kolonialne sile. In prav tako Slovenija ni Kongo.« Kongo je bil med letoma 1908 in 1960 belgijska kolonija. Janša se je tako odzval na Verhofstadtov čivk, da se nadaljuje Janšev napad na medije, v katerem je tudi pozval Evropsko komisijo in Evropski svet, naj ukrepata, preden v drugi polovici leta Slovenija prevzame predsedovanje EU.Verhofstadt je Janši nato napisal, naj potem neha Slovenijo obravnavati kot svojo kraljevino in naj novinarje pusti pri miru. »Pravice, svoboščine in vrednote so zapisane v evropskih pogodbah, ki jih je podpisala vaša država, Slovenci stojijo za njimi in tudi služijo njihovim interesom, ne vašim,« je sporočil Janši. Ta pa je napisal: »/.../ in Slovenci odločajo o svojih interesih, ne Guy Verhofstadt, ki se arogantno obnaša kot lažni zagovornik evropskih vrednot. Ne bodite pokroviteljski. Osredotočite se na svoj slabi volilni rezultat doma. Najprej morate dobiti zaupanje svojih volivcev. Potem pa pametujte drugim.«