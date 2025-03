Avstriji in Hrvaški največ cepičev

Po lanskoletni prenovi Hiše najstarejše trte na svetu je bila letošnja prireditev, 46. rez najstarejše trte, zaradi slabega vremena izpeljana kar v notranjosti. »Da boste lahko vsi dobro videli, kako je videti,« je malo v šali, malo pa zares dejal mariborski župan in gospodar Guinnessove rekorderke Saša Arsenovič.

Rez najstarejše trte pomeni, da mesto Maribor po predlogih razdeli šest certificiranih cepičev različnim partnerskim mestom, občinam in organizacijam z vseh koncev sveta – z Lenta vse do Avstralije in Japonske. »Po štetju čez palec lahko rečem, da sta se Hrvaška in Avstrija na današnji dan izenačili v številu potomk,« je dejal Stane Kocutar, skrbnik najstarejše trte ter mestni viničar. Letos so jih prejeli Občina Nova Gorica, Občina Puconci, Območno združenje Rdečega križa Maribor, Evropski red vitezov vina – Konzulat za Luksemburg, Sadjarska in vinarska šola Silberberg, Avstrija, in Turistična skupnost Srce Međimurja, Nedelišče, Hrvaška.

Cepiči najstarejše trte so letos odšli v Novo Gorico, Puconce, z Rdečim križem na Krk, v Luksemburg, Avstrijo ter v Medžimurje na Hrvaško.

Trta na Lentu je bila posajena ob koncu srednjega veka, ko so Maribor oblegali Turki. Žametna črnina oziroma modra kavčina, ki je z Guinnessovim certifikatom vpisana kot najstarejša trta na svetu, ima za Maribor poseben pomen. Še vedno je v dobri formi in iz njenega grozdja še vedno proizvajajo vino, slednje pa ustekleničijo v stekleničke umetnika Oskarja Kogoja ter ga uporabljajo za protokolarna darila.