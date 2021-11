Danes mineva natanko devet let od katastrofalnih poplav, ki so marsikomu, ki prebiva ob stari strugi reke Drave, v nekaj urah postavile življenje na glavo. Zoper avstrijsko družbo Verbund, upravljavca hidroelektrarn na reki Dravi v Avstriji, so slovenski oškodovanci, mednje spadajo tako posamezniki kot tudi pravne osebe, društva in ne nazadnje tudi slovenska država, vložili 80 odškodninskih tožb, a še niti ena ni dobila sodnega epiloga. »Želimo si čimprejšnje odločitve, vsaj na prvi stopnji,« nam je po včerajšnjem naroku na mariborskem sodišču dejal odvetnik Davor Ozmec, ki zastopa...