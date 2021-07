Avstrijci jezni opozarjajo: Slovenci delijo kazni

V času turistične sezone je na naših cestah ter mejnih prehodih veliko več prometa kot običajno, predvsem do dolge čakalne dobe na mejnih prehodih s Hrvaško. Zato je logično, da nekateri iščejo druge poti, ki skrajšajo potovalni čas. Slovenija ima precej prehodov s sosednjo Hrvaško, je pa res, da niso vsi mednarodni.



Tako je Avstrijski avtomobilski klub (ÖAMTC) opozoril Avstrijce na kazni v Sloveniji, ko se vračajo iz Hrvaške. Vozniki naj bi prejeli od 400 do 1200 evrov kazni, ker so uporabili mejni prehod, ki ni za mednarodni promet. Takšen vstop v Slovenijo iz Hrvaške se obravnava kot nelegalen prehod meje Schengna. Slovensko policijo smo vprašali, koliko takšnih kazni so napisali Avstrijcem v zadnjih nekaj mesecih? »Na mejnih prehodih za obmejni promet lahko prečkajo vsi državljani EU in osebe, ki uživajo pravico do prostega gibanja po pravu EU. Za to se jim ne izreče sankcije. Želenih statističnih podatkov o tem ne moremo posredovati, saj ne vodimo statistike po teh parametrih, je pa število primerov državljanov EU, ki prečkajo mejo izven mejnih prehodov močno naraslo z začetkom turistične sezone, pri čemer opažamo, da predvsem državljani EU iščejo različne poti, kako bi se izognili čakalnim dobam na mejnih prehodih, pri tem pa prečkajo mejo izven mejnih prehodov na prehodnih mestih, kjer je to dovoljeno samo lokalnemu prebivalstvu s posebnimi dovolilnicami,« nam je povedal Drago Menegalija iz GPU.

Iskanje drugih poti

Kot še piše avstrijski mediji, ni označb, ki bi tuje državljane opozorile na »zanko« prehajanja meje na določenih mejnih prehodih. »Državna meja je označena s predpisanimi označbami, kot to zahteva zakonodaja. Prehodna mesta so v večini primerov zavarovana tudi z zapornicami,« še povedo na policiji. Mednarodnih kopenskih mejnih prehodov (cestni in železniški) je med Slovenijo in Hrvaško 32, medtem ko je obmejnih 25.



»Vsi državljani EU in osebe, ki uživajo pravico do prostega gibanja po pravu EU, lahko mejo prestopajo na vseh mejnih prehodih z Republiko Hrvaško, v skladu z obsegom, ki je določen za posamezni mejni prehod in obratovalnim časom mejnega prehoda. Izven teh mejnih prehodov meje NI dovoljeno prečkati, razen lokalnemu prebivalstvu s posebno dovolilnico izdano v skladu s Sporazumom o obmejnem prometu in sodelovanju med Slovenijo in Hrvaško.«



Kje natančno so Avstrijci prečkali Schengensko mejo, ni jasno. Dodajajo pa, da cesta, po kateri so šli v Slovenijo ni bila blokirana, niti označena, da je prepovedna promet. Vsi, ki so tako prečkali mejo in jih je ustavila slovenska policija, so dobili kazen.

