Avseniki so osvojili Krvavec (FOTO)

Ansambel Saša Avsenika je navdušil obiskovalce na Plaži. Fotografije: Janez Kuhar

Minulo nedeljo so na Plaži Krvavec v Tihi dolini, v neposredni bližini hotela Krvavec, priredili pohodniški dan in koncert z Ansamblom Saša Avsenika. Pohodnike sta po slikovitih poteh med pastirskimi stanovi, na paši je na obeh planinah, Kriški planini in na Jezercih, okoli 400 glav živine, popeljalainŽivo srebro se je v lepem sončnem vremenu povzpelo na le okoli 20 stopinj Celzija, v dolini je bilo osem stopinj več. Ansambel Saša Avsenika je pozdravil lastnik Krvavca, za prijatelje, smučišče je kupil spomladi leta 2018.Koncert se je pri hotelu Krvavec (1600 m n. v.) začel točno opoldne z Golico, nato so zadonele znane pesmi Cveteli so beli kostanji, Prelepa Gorenjska in Slovenija, od kod lepote tvoje. Obiskovalcev je bilo več sto iz različnih krajev Slovenije, največ z Gorenjske, Štajerske, Ljubljane in Primorske, pa tudi turisti iz Nemčije, Švice in Avstrije. Sašo Avsenik je slednje pozdravil v nemščini, za kar so ga nagradili z aplavzom. Dopoldne, še pred koncertom, so šli številni pohodniki na Zvoh (1972 m n. v.), kjer je najvišje ležeče akumulacijsko jezero v Sloveniji. Ustvarjeno je za umetno zasneževanje smučišča, poleti pa je prekrasna točka za pohodniški počitek, čeprav premrzlo za kopanje – voda je imela okoli 14 stopinj. Na njem so pred leti organizirali najvišjo visokogorsko veslaško regato v Evropi, na kateri je sodelovalo 20 jadralcev.Ob vrnitvi so se številni ustavili pri Plečnikovi kapelici Marije Snežne (1700 m n. v.), ki jo je v letih od 1927 do 1929 po načrtih arhitektapostavil Aljažev klub iz Ljubljane. Od leta 1929 je tam vsako leto žegnanje ali smenj, in sicer prvo nedeljo po velikem šmarnu, ko za obiskovalce pripravijo pestro ponudbo domačih jedi. Več pohodnikov pa se je odločilo za nabiranje zdravilnih zelišč oziroma obisk poti pastirskih škratov in adrenalinskega parka. V prihodnje si želijo, da bi pripravili dan odprtih vrat, ko bi lahko obiskali vse krvavške planšarije.Kot pravi Janez Janša, imajo skoraj vsako soboto v hotelu poroko, po obredu pa gostje lahko prespijo na Krvavcu. Za prenočišča vzamejo tudi bone. V bližini hotela stoji zvonik z zvonom želja, ki se je predvčerajšnjim večkrat oglasil. Kot smo še slišali, je v občini Cerklje na Gorenjskem največ lepih in znanih lokacij v Sloveniji za poroke, kar osem.Na Plaži na Krvavcu smo na koncertu Saša Avsenika srečali zakoncainiz Cerkelj, ki sta prišla v Tiho dolino peš od doma in sta za podvig potrebovala dve uri in pol., ki je iz vasi Grad, je prispel s spodnje postaje žičnice na Krvavec, letos pa se je vpisal med junake Krvavca. Vsakdo, ki bo do 18. septembra opravil vsaj 52 pohodov do Brunarice Sonček na Krvavcu, bo namreč razglašen za junaka Krvavca 2021.je prišel v Tiho dolino mimo TV-stolpa na Krvavcu z oslom Miškom. Več je bilo tudi kolesarjev, ki so se na koncert pripeljali iz Vodic, med njimiiz Kranja,iz Bitenj teriniz Vodic, ki sta bila prej deset dni v Franciji, na kolesarki dirki Tour de France.Številni so lahko poskusili telečjo obaro z žganci, prekajena svinjska rebra, česnov krompir, ameriško solato, krvavški hamburger, kislo mleko z žganci, skutne štruklje z gozdnimi sadeži, šmoren, skutni in jabolčni zavitek in druge jedi.Zdaj pripravljajo koncert skupine Siddharta, ta bo prihodnjo soboto, 31. julija, ob 20. uri na Plaži v Tihi dolini, 13. avgusta pa bo veselo s skupino Fehtarji, koncert so poimenovali Gojzar tanc, obiskovalci naj bi prišli v gojzarjih ali pohodnih čevljih.