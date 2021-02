Astrologinja Lenka: Vsak dan uživajmo, kot da je valentinovo

Astrološka karta. FOTO: Lenka Stanič

Nedelja, dan Sonca, dan zaljubljenih, valentinovo, sveti Trifun, Zarezoja. Sonce se je v znamenju Vodnarja dvignilo na 25. stopinji v polsekstilu, tj. na pol poti med Plutonom in Luno, kot da bi hoteol vso to energijo združiti v eno celoto, tako tam, kjer izvira, kot tudi, kjer se vse konča.Luna je za današnji čas še vedno ustvarjena tako, da je v romantičnem sanjskem stanju, ki jo v znamenju Rib obrača zelo ljubezenska ekstaza. Prepuščena je intuiciji, občutkom, sočutju, veri, očarana in pijana od svojih čustev. Tu je vsaka ljubezen čistejša, najsvetlejša, najbolj resnična, če je napolnjena samo z vero. Njen dom, denar ali materialne stvari zanjo niso pomembni, tukaj živi za objem, toplino, nežnost, intimnost, ljubezen. Ljubezen ni samo sprejemanje, ljubezen je tudi dajanje, kolikor se lahko damo, ne da bi sogovornika kakor koli vezali.Ampak, ampak, koliko jo lahko živimo vsak dan, koliko jo lahko tako negujemo, koliko ji ostajamo resnično zvesti in v tej sveti veri, ki si jo želimo?oda dan še vedno zaznamuje retrogradni Merkur v konjunkciji z Jupitrom. Kljub temu je še vedno v retro sprehodu, zato, kar koli že obljubi, pravi, da morda ne bo verjel v vsa ta pretiravanja, a spet si človek lahko privošči malo večje sanje, malo večje načrte okoli česar koli, kajti mogoče jih je uresničiti tudi v natalni karti. A za vse to mora biti zelo pogumen pri svojih odločitvah, zelo pripravljen na kakršne koli spremembe, ki se mu obetajo, pa tudi na vsa tveganja, ki nastanejo pri izpolnjevanju njegovih želja. Le tako in samo v tej sekundi lahko naredi vse to, doseže, vendar brez dvoma o vrnitvi. Idealno je, da se vsi stari dogovori, pa tudi poslovni projekti iz preteklosti ter tudi vse stvari, ki smo jih želeli narediti, a ni dokončano, zdaj počasi zaključujejo.Včasih bosta morda potrebna ena beseda in eno upanje, da nas potegne iz te sivine, zato verjemite mi, vendar naj bo majhna rezerva previdnosti.Mars je v sekstilu z Neptunom, zato naj bodo to danes najprijetnejša presenečenja moških v vseh oblikah, darila, nežna energija in po potrebi pripravite kosilo.Pozno popoldne Luna spremeni svoj znak in se počasi spremeni v znamenje ovna, da se malo zbudi iz vseh obljubljenih besed in sporočil.Uživajmo ne samo danes, ampak vsak dan, kot da je valentinovo.