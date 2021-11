Astrologinja Lenka: Venera prehaja v znamenje Kozoroga, kjer bo do 6. marca

Luna je še vedno pod vplivom včerajšnjega mlaja. Posledice se bodo čutile še danes, pa tudi v naslednjih 14 dneh. Luna je v fazi rasti, kolikor se ji je uspelo energijsko prečistiti, spoprijeti z vsemi bolečinami in tem, kar je odložila v dušo, tako bo šla naprej. Že med 10. in 12. uro je v čudovitem trigonu z Neptunom, da z lahkoto uresniči vse svoje nove in stare zamisli. Od 14. do 16. ure jo bo Jupiter iz Vodnarja želel opozoriti, naj ne vzleti takoj, ampak naj še malo počaka. Šele zvečer med 16. in 18. uro se bo usmerila k svojemu dispozitorju Plutonu, da mu potoži, kaj vse je pretrpela. Jokala bo brez solz, a vseeno bo zanjo to očiščevalno.

Danes okoli 11. ure je Venera po mesecu dni že sita od tega, kar je videla in izkusila v tem času. Zdaj bi se rada malo umirila in se zaposlila. Prehaja v znamenje Kozoroga, kjer bo ostala do 6. marca, vmes bo imela v tem znamenju svojo retrogradnost. Vsi, ki imajo v natalni karti Venero v Kozorogu, stremijo k enemu razmerju, enemu zakonu, veliko znajo zdržati in zadržati. So zvesti ljudje, ki jim je veliko do zasebnosti in dajejo vtis tradicionalne in konvencionalne družine. Ni jim mar spogledovanje, zvesti so do groba.

Venera v Kozorogu ljubi starejše, v sebi namreč čuti potrebo po zaščiti. Ker je v Kozorogu in bo retrogradna od 19. decembra do 29. januarja 2022, obstaja možnost, da obnovite stare ljubezni ali ponovno srečate koga iz preteklosti. Gre za vrnitev k številnim dogodkom iz preteklosti, vendar se je treba vrniti k sebi. A zaradi dispozitorja Saturna v Vodnarju še vedno nosi del svobode, nenavezanosti, tako da ji ne bodo všeč vsa ta tema ali tradicionalna pravila v Kozorogu, da Urana niti ne omenjamo ...

Danes je petek, dan Venere. Naj te tri mesece razčisti s svojimi vrednotami, da bo srečna in zadovoljna, vse drugo ni pomembno. In njena sreča se bo kazala v tem, kako zadovoljna je z vsem, kar počne in dosega.