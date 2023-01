Astrologinja Lenka: Prihajajo spremembe

Luna je v znamenju kozoroga, že zatopljena v svoje obveznosti in poglede v preteklost. Že od jutra je v konjunkciji z Merkurjem, ki, čeprav je šel direktno, še vedno stoji na isti stopinji, da nekatere stvari predela, spremeni in spusti skozi svoje misli, skozi glavo. Ker gre za globoka spoznanja iz daljne preteklosti, ga Mars še toliko bolj moti, zavira, mu ne daje prave usmeritve za dokončno odločitev. Ko pa sta z Luno v konjunkciji, se lažje o marsičem dogovorimo, marsikaj starega rešimo, uskladimo želje in sklepamo o vsem, kar je načrtovano.

Zvečer bo Luna naredila trigon z Uranom, bo sprejela tiste dogovore, ki sta jih že načrtovala. Možno je, a le pod pogojem, da bodo spremembe izvedene na boljši in sodobnejši način, uvesti večje spremembe. To je podpora Duši, da vskoči in sprejme vse, kar prihaja, še posebej naslednji mesec, čisto drugače in na svoj način.

Ob 09:29:21 Sonce preide v znamenje Vodnarja in bo tam ostalo do 18. februarja. To Sonce tukaj nam ponuja veliko svobodo, neodvisnost, sprejemanje različnosti na kateri koli podlagi. To je človeško znamenje, ki vsebuje največji genij, največje misli, ki so pred svojim časom, ki jih običajni človek pogosto ne razume. To je znamenje, ki stremi k združevanju in povezovanju vseh ljudi z enakimi skupnimi pogledi, cilji in interesi. Uživa v vsem, kar je novo, drugačno, kar v družbi za karkoli odstopa in odskoči. Hrani ga, daje mu smisel življenja in mu daje nove ideje. V ospredju je humanost, pomoč drugim, vsem družbenim družbenim ustanovam. Vsa najnovešja tehnika, tehnologija, ki si ne predstavljamo življenje brez nje. Poziva k spremembam in nezadovoljstvu, ker ne prenese obstoječe strukture in je zato najtesneje povezan z vsemi protesti in stavkami.

Vodnar je tudi največje božanstvo, ki človeka povezuje z vsemi temi božanstvi. To je tista nit, kanal, ki nas povezuje z dvigom in rastjo, z nečim višjim.

Tudi to je astrologija, ki nam pomaga bolje razumeti sebe in druge. Vodnar prinaša največje priložnosti, največja presenečenja, največje nepričakovane stvari v življenju, zato prizovimo le dobre stvari, ki bi jih želeli, da se nam zgodijo.

Vsak od nas ima vodnarja nekje v horoskopu in vsak bo na tem področju doživel spremembe, odvisno je le od tega, koliko jih je pripravljen sprejeti in spremeniti.

Danes je petek, Venerin dan, ki je v znamenju kozoroga in počasi odhaja v objem hladnega Saturna. Kakšno ujemanje je to, ko Venera v Vodnarju ne želi nobene vezave, nobene prodaje svoje svobode in nobene podrejenosti drugemu. Ali bo kdo to sprejel iz neke 'potrebe' (za lastno eksistenco, materialno in finančno) ali pa se je vse skupaj preprosto ohladilo, vse je postalo monotono, nezanimivo in vsega je konec. Samo odnosi, zgrajeni na globokih prijateljstvih, imajo zelo trdne temelje in potrditev, da bodo trajali skozi čas.