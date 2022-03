Astrologinja Lenka: Neptunova vera vas bo pripeljala do izpolnitve vseh želja

Luna je od jutra na višini Venere in v znamenju Rib. Intuicija je okrepljena, okrepljena je notranja vibracija, ki ji je treba le slediti. V sekstilu s Plutonom podpira to energijo, da jo preoblikuje, da sprosti vse, kar je staro, obrabljeno in neuporabno. Toda za to je treba storiti veliko spremembo, za kar potrebujemo veliko silo, da vse spravi v najboljši red.

Luna prihaja iz mirovanja, se počasi prebuja in je okoli 10.30. v znamenju Ovna. Čeprav je njegova reakcija tukaj povsem drugačna, energična in divja, sta zdaj, tik pred mlajem, potrebna mir in tišina. Čas je, da končate vse, kar ste začeli v tem mesecu, tudi nekatere odnose, ki niso bili iskreni. Luna bo objela tudi Merkur, zato skušajte svoje besede umiriti, da ne bodo premočne in glasne. Prepustite se in ne brskajte po kakšnih pravih ali napačnih stvareh, kar bi to vodilo do napačne interpretacije ali celo stopnjevanja pred mlajem. Dokler se Luna in Sonce ne združita, je to zelo močan čas, priložnost za velik duhovni navdih in za poglobitev vase.

Ker je energija Ovna povsem nova, popolnoma drugačna od vseh drugih, se bo le še stopnjevala, ko bo Luna začela rasti. Zdaj je treba tu počasi saditi svoje želje in načrte, saj nam Jupiter in Neptun dajeta dodatno podporo. Že nekaj dni je Neptun v čudovitem aspektu z Luninimi vozli, kar pomeni, da lahko z vero vase in močjo zaupanja vse dobimo.

Danes je četrtek, dan Jupitra, ki uživa v blagodejnosti Rib, v tišini, v svojih največjih vizionarskih delih. Družbo mu dela Neptun, oba sta sama, oba sta močna in preplavljena z vodo, čustvi in talenti. Zato se morate prepustiti, verjeti vase, da zmorete vse, in ne skrbite, kako bo šlo. Neptunova vera in zaupanje vas bosta pripeljala do izpolnitve vseh želja. Bodite skrajno iskreni do sebe, to je edini pogoj, vse drugo gre samo od sebe. Vse mora iti iz globine srca.