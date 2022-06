Astrologinja Lenka: Danes je vse mogoče

Prav posebna energija je, ko Luna preide v znamenje Vodnarja. Ni strahov in skrbi, zato imamo tudi več energije. Tukaj si želi resnico, odprtost, prijateljstva in prijateljevanj. Že od jutra je v trigonu z Merkurjem, da se um in občutki povežejo tako, da si lahko zamisliš kaj, kar se bo uresničilo.

Merkur je skoraj že začel retrogradnost in ve, kaj hoče. Luna podpira vsako njegovo besedo, tako da je res mogoče narediti marsikaj. Je tudi v čudovitem sekstilu z Jupitrom. Dovolj je volje, energije in vere. Veliko je stvari, ki ste si jih morda že prej želeli, danes je dan, da vse nadoknadite. Sonce je še vedno v trigonu s Saturnom in je dodatna podporna energija za načrtovanje prihodnosti, za trajne poslovne projekte. Naj vas ne zmede lastno nezaupanje, vaš notranji sovražnik ste namreč sami, nihče drug.

Danes je petek, dan Venere, cveti pa v znamenju Bika, ki predstavlja naš planet Zemljo, kjer daje vse, kar lahko. Še vedno je poleg severnega vozla, ki omogoča vse, kar si človek želi, doma, v družini ali pri nakupa premičnin in nepremičnin. Tukaj ni omejitev, koliko je mogoče dobiti, ker sta Bik in Venera odgovorna za vse, kar vidijo naše oči, in si želi naša duša. Kupite si rože, oblačila ali kakšne druge malenkosti in si privoščite čudovit dan. Polepšajte su dan, in ko ste srečni, ga polepšate tudi drugim okoli sebe.